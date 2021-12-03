Екатерина Рожкова раскритиковала корпоративную реформу «Укрэксимбанка»

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова негативно оценила корпоративную реформу госбанков, заявив, что она проходит "недостаточно хорошо".

Об этом она сказала во время круглого стола "Государственные банки: чемодан без ручки", который проводила организация CASE Ukraine.

"В следующем году летом истекают сроки новоизбранных по новому закону о корпоративном управлении наблюдательных советов государственных банков. Это три года. Если мы посмотрим, что за эти 3 года было сделано, ожидания были гораздо больше, — заявила Рожкова. — К сожалению, я не могу сказать, что в банках есть какие-то динамические положительные вещи и по реализации стратегии, и по работе с теми накопленными проблемами, которые есть».

Так замглавы Нацбанка отреагировала на высказывание и.о. главы правления Укрэксимбанка Сергея Ермакова о том, что корпоративная реформа госбанков завершена.

Ранее Екатерина Рожкова заявила, что восстановление в должности главы службы безопасности Укрэксимбанка и сопутствующие ему события продемонстрировали слабую профессиональную пригодность руководства государственного банка.

"Органы управления банком, наблюдательный совет, правление на данный момент не смогли сдать экзамен на коллективную пригодность. Это дополнительное свидетельство того, что даже наличие всех элементов корпоративного управления не способно обеспечить его высокое качество, если отсутствует глубокое одинаковое осознание миссии, видения, целей, роли, задач и ответственности всеми участниками процесса управления. Без этого и без понимания процессов невозможно построить ни корпоративную культуру, ни качественное корпоративное управление", — заявила тогда Рожкова.

Напомним, что ранее бывший председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, а также пресс-секретарь банка Владимир Пикалов и начальник службы безопасности Игорь Тельбизов напали на съемочную группу программы "Схемы" в помещении банка. Первые два уволились, а Тельбизов временно отстранен от исполнения обязанностей.

Позже правление банка восстановило Игоря Тельбизова в должности, несмотря на открытые против него уголовные дела. Против этого решение выступил министр финансов Сергей Марченко, после чего набсовет банка был вынужден уволить Тельбизова.