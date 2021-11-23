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НБУ согласовал программу реструктуризации Укрэксимбанка
Правление Национального банка Украины согласовало программу реструктуризации государственного Укрэксимбанка. Решение приняли после проведения оценки устойчивости банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Госбанк успешно прошел стресс-тестирование. Его показатели в условиях неблагоприятного макроэкономического сценария оказались достаточными для проведения реструктуризации.
Уточняется, что запланированные меры по улучшению финансового состояния, некоторые фактические события и неучет риска инвестирования в государственные ценные бумаги уменьшили показатели до нормативного уровня. В частности, Н2 снизился до 10%, Н3 — до 7%.
При рассмотрении программы реструктуризации НБУ учел позитивные показатели деятельности Укрэксимбанка. Речь идет о том, что госбанк в течение 2021 года улучшил операционную эффективность, снизил стоимость фондирования, увеличив чистую процентную маржу, и оптимизировал структуру баланса, что привело к увеличению финансового результата.Подписывайтесь на наш Telegram канал
И. о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков считает, что показатели, заложенные в Стратегию деятельности Укрэксимбанка на 2021-2024 годы, в первом отчетном году после ее принятия будут перевыполнены.
Прежний глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер уволился с должности после резонансного скандала с журналистами программы "Схемы". Сделал он это в тот же день, когда Голосеевский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.
Напомним, что 5 октября журналисты "Схем" заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.
Сначала банк отрицал нарушение прав журналистов, но после публикации видео конфликта на инцидент отреагировали даже в Офисе президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера.
Только после этого Укрэксимбанк опубликовал от имени Мецгера заявление о сложении полномочий на период расследования инцидента. В дальнейшем его удовлетворил набсовет банка.
Фото: Depositphotos