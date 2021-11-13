Общество 50 минут назад

Укрэксимбанк все-таки уволил двух нападавших на журналистов "Схем"

После "триумфального" возвращения нападавших на журналистов программы "Схемы" сотрудников Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и Олега Осипова таки уволили с занимаемых должностей

Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили из Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили из Укрэксимбанка
Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили из Укрэксимбанка

Наблюдательный совет и правление Укрэксимбанка таки решили уволить двух обвиняемых в нападении на журналистов программы "Схемы", которых накануне восстановили на должностях в финучреждении.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэксимбанка.

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Как говорится в сообщении, восстановленных ранее нападавших на журналистов "Схем" Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили с занимаемых должностей.

Сообщается, что 12 ноября наблюдательный совет провел внеочередное заседание, на котором изучили "обстоятельства инцидента, который состоялся 11 ноября 2021 года в головном офисе банка с участием Тельбизова И. Г. и работников департамента банковской безопасности банка и стал предметом возмущения общественности" (речь идет о видеоролике, на котором в холле здания Укрэксимбанка торжественно встречают с овациями вернувшегося Тельбизова). 

Наблюдательный совет принял " единодушное решение обратиться в правление банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений банка с Тельбизовым И. Г. и Осиповым А. Л".

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Члены наблюдательного совета заявили, что своими действиями Осипов и Тельбизов "доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией, вследствие, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей банка".

Также в банке заявили о наличии у них "конфликта между личными интересами и интересами банка".

В наблюдательном совете пришли к выводу, что их дальнейшее пребывание на должностях "создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильной и беспрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски".

Рассмотрев рекомендацию наблюдательного совета, правление на внеочередном заседании приняло единогласное решение "немедленно освободить" Тельбизова и Осипова.

Тельбизова освободили от должности руководителя Департамента банковской безопасности банка. Осипова — с должности начальника управления внутренней безопасности.

Обоих уволили на основании п. 2 Ч. 1 Ст. 40 Кзот Украины, а именно — на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.

Напомним, директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Осипов были восстановлены в должностях приказом от 9 ноября.

Отметим также, что 12 ноября внефракционный депутат Верховной Рады Гео Лерос обратил внимание общественности на видеоролик, на котором в холле здания Укрэксимбанка торжественно встречают с овациями вернувшегося Тельбизова, который после этого выступил с речью, поблагодарив сотрудников за моральную поддержку "в этот сложный период".

Напомним, что в ходе нападения на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера Тельбизов непосредственно применил насилие к оператору "Схем", отобрав у него носитель с записью интервью с главой Укрэксимбанка, которую, однако, несмотря на удаление, впоследствии удалось восстановить.

При этом самого Мецгера суд отправил под домашний арест. Ему вменяют часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение — либо двух и более лиц, либо совершенное по предварительному сговору, либо сопровождавшееся причинением физических страданий). Кроме того, его подозревают в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с использованием служебного положения (части 1 и 3 статьи 171 УК).

Отметим при этом, что четвертый участник инцидента и подозреваемый по этому делу — директор департамента информационной политики Владимир Пикалов — в отличие от Тельбизова и Осипова, из Укрэксимбанка был уволен.

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