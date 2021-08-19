Политика 1 час назад

Апелляционный суд подтвердил незаконность выговора Рожковой и Сологубу от Совета НБУ

Утверждение СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре — ошибочное, заверила Катерина Рожкова

Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/ekrozhkova Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/ekrozhkova
Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/ekrozhkova

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Национального банка Украины и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, признавшего незаконным выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Об этом со ссылкой на решения судов сообщила сама Рожкова в Facebook.

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По ее словам, утверждение СМИ о проигрыше в Шестом апелляционном суде по делу о выговоре — ошибочное.

"Шестой апелляционный суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского апелляционного", — пояснила она, ссылаясь на решение суда.

Рожкова добавила, что уже после этого Киевский апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.

"Иными словами, мы не проиграли в Шестом апелляционном суде. Шестой апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений. Не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения", — подчеркнула она.

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По ее словам, решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления, с 12 августа 2021 года.

"Я считаю, что в данном конкретном случае тезис "проиграла в суде" не соответствует действительности. Тем более, не соответствуют действительности утверждения, что "суд признал выговор законным", потому что все прямо наоборот", — резюмировала Рожкова.

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым признали противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора и объявлении недоверия Катерине Рожковой.

При этом Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

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Напомним, Совет Национального банка 5 октября 2020 года объявил выговор и недоверие заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора — Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, пояснил член Совета Нацбанка Василий Горбаль.

Заместители главы НБУ Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил вскоре глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

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В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления Национального банка должно происходить согласно принципам управления регулятором.

Посольство США в Украине разделило обеспокоенность МВФ относительно голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

В свою очередь сама Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб назвали историю со своим выговором победой прошлого над будущим.

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