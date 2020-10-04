Аграрии бьют тревогу: половина урожая украинского лука может сгнить

В 2020 году в Украине может испортиться половина всего выращенного лука из-за перепроизводства. Об этом сообщил руководитель ФХ "АЛТАНАЛ" Александр Червоный, пишет agronews.ua.

"Сейчас такая ситуация, что очень большое перепроизводство лука, а цена на него очень низкая — 1,5 — 2,5 грн/кг", — рассказал аграрий.

По мнению эксперта, 50% лука сгниет у людей из-за перепроизводства.

"Фермеры не знают, куда девать выращенный лук. Нам проще: есть свои холодильники, где мы сможем хранить урожай. У кого их нет, то продают сразу с поля, и никто не берет. У кого лук сохранится до весны, то, думаю, цена будет 5 — 6 грн/кг", — прогнозирует Червоный.

При этом фермер отметил, что в этом году очень мало качественного лука. Зима была очень теплая, все вредители перезимовали в почве, а также на полях много грызунов, что значительно влияет на качество овощей и их себестоимость за дополнительные защитные обработки.

"В этом году делали вдвое больше химических обработок. Себестоимость лука выросла в разы, если в прошлом году это было до 3 грн, то в этом году 4,5 грн", — добавил Червоный.

Он добавил, что в этом году в украинских хозяйствах высадили 8 гектаров озимого лука, который находится на орошении.

Напомним, ажиотаж с ценами на лук наблюдался в 2019 году. Так, с начала апреля 2019 года в Украине цены на лук начали расти с динамикой до 100% в неделю, в результате чего стоимость килограмма лука достигала 45 грн.

Причины удорожания были заложены еще в прошлом году: после нескольких сезонов перепроизводства фермеры резко сократили площади под луком — по данным Госстата, было засеяно 54,4 тысяч га.

Как ранее писало Delo.ua, кроме физического уменьшения посевных площадей на урожай повлияли и неблагоприятные погодные факторы прошлым летом — периоды засухи, сменявшиеся затяжными дождями.

И если в среднем, по данным Минагропрода, урожай лука в Украине составляет около 1 млн тонн – то в 2018 году не досчитались минимум 120 тысяч тонн.

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К началу 2019 года запасы начали исчерпываться, а кондиционного товара и вовсе остались незначительные объемы. После этого пришла очередь импорта: за январь-февраль импорт лука достиг 35,4 тысяч тонн – это в 62 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импортный продукт временно затормозил рост цен, однако к марту импорт и сам начал стремительно дорожать из-за повышения конкуренции со стороны других стран-импортеров.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ранее прогнозировали, что уже в июне лук начнет дешеветь.

Впрочем, это случилось еще раньше: в конце мая из-за появления на рынке первых партий озимого лука от производителей Украины началось быстрое снижение цены на данную продукцию.