Технологии, тренды и лучшие кейсы для агробизнеса: что обсуждали на Agri Wisdom Summit

На что обратить внимание аграрному бизнесу в 2020 году, какие сферы в индустрии самые прибыльные и как внедрять новейшие технологии в производство — эти и другие важные вопросы обсудили эксперты на прошедшем 21 февраля в Киеве аграрном форуме Agri Wisdom Summit.

Спикеры рассказали участникам мероприятия об актуальных аграрных трендах, способах выйти на международные рынки, а также поделились личными стратегиями в бизнесе и своими историями успеха.

По словам ведущих специалистов отрасли, в 2020 году важным фактором, который будут влиять на аграрный сектор, будет глобальная неопределенность в сфере экономики.

"Многолетнее ожидание рецессии продолжится, поэтому будут действовать те же рыночные законы, которые были и раньше. При этом вопрос политической неопределенности переоценен", — уверен глава консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов.

Среди других глобальных факторов, которые будут определять аграрную повестку, найдется место и климатическому вопросу. "Аграрный сектор нуждается в развитии, но тем не менее нужно приспосабливаться к бережному отношению к природе и внедрять соответствующие технологии", — говорит спикер

Он отмечает, что с 2015 года и по нынешний момент скачки цен обусловлены и серьезными природными катаклизмами в основных регионах-производителях аграрной продукции.

При этом климатические изменения уже повлияли на рынок: так, в США постоянно сокращаются площади пшеницы, как нестабильной культуры, вместо неё расширяется засев полей кукурузой.

"Если учитывать текущую погоду, ситуацию нынешней зимой и весной, состояние озимых в странах ЕС, все больше потребителей считают этот источник зерна нестабильным, поэтому появляется интерес к поиску альтернативных поставщиков — Черноморский регион теперь может тоже конкурировать за потребителя и звание надежного поставщика", — рассказал Феофилов.

Глава консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов

По его словам, долгосрочный прогноз о потеплении климата говорит о том, что через 20-25 лет могут значительно расшириться обрабатываемые посевные площади в таких северных странах, как Канада и Россия. При этом основная часть этих площадей — более 4 млн квадратных км, будет использоваться и под пшеницу, и под целый ряд морозоустойчивых культур. В свою очередь это будет оказывать давление на цены.

Глава консалтингового агентства отмечает, что потребители зерна и других аграрных структур стремятся, чтобы цены были как можно ниже — поэтому в долгосрочном плане предложение зерна, а также масличных культур на мировом рынке будет увеличиваться, и это будет одним из факторов, который будет сдерживать рост цен.

"Безусловно, будет присутствовать определенная волатильность цен из-за тех же природных катаклизмов, но в целом цены на сырьевые товары будут достаточно стабильными при некоторых колебаниях", — считает эксперт.

Если говорить о процессах, которые происходят в аграрном секторе Украины, в целом прошлогодний урожай поддерживает общемировые тенденции — это новый рекорд производства экспорта, одновременно произошло падение рентабельности вследствие колебаний цен, а также имеет место ужесточение конкуренции.

Читайте также: Аграрный фонд снизил процентную ставку для сельхозпроизводителей

"По масличным культурам у нас очередной рекорд, кроме того произошел рост экспорта муки в первой половине аграрного сезона — он увеличился почти на 50%. Это обусловлено тем, что с рынка почти ушел крупный поставщик муки Казахстан, также повлияло и укрепление гривни", — добавил Феофилов, подчеркнув, что масличные культуры в Украине сегодня наиболее прибыльные.

В то же время в украинском аграрном секторе активно внедряются новые технологии — так, в последнее время достаточно популярно использование дронов.

Беспилотники используют как для анализа посевных площадей для принятия в отношении них последующих мер, так и для их обработки — это значительно повышает эффективность агробизнеса и его доходность.

"К каждому полю нужно подходить индивидуально, использовать определенные ресурсы и технологии, подбирать свой рецепт. Для этого нужно определить потенциал поля и собрать о нем все необходимые данные для анализа", — поясняет необходимость собирать всевозможные точные данные о площадях CEO компании AgraLab Ярослав Бойко.

CEO компании AgraLab Ярослав Бойко

По его словам, в отдельных случаях не нужно покупать дорогую технику на рынке, а необходимо просто переделать существующее оборудование. Есть примеры, когда ресурсы нужно вкладывать не во все поле, а только в его часть — например, удобрять только отдельные области поля.

При этом точечное внесение удобрений способно повысить уровень урожайности до +15% и значительно сэкономить на покупке подкормки для земли.

Об использовании новых технологий в украинском агросекторе говорит и основатель проекта DroneUa Валерий Яковенко: "Дроны и сельское хозяйство стали гремучей смесью, которая очень быстро развивается. За последние шесть лет каждый фермер знает, что такое дрон, и понимает, как их использовать. Эти технологии эффективно используются уже сейчас на порядка 4,5 млн га — это не 100% показатель покрытия в стране, но тем не менее это существенные территории".

Читайте также: Китай вытеснил Индию и стал лидером по импорту украинской агропродукции

Спикер обозначил и функции дронов в агросекторе, это:

• мониторинг;

• обмер полей (определение точного количества расходов на работу в полях, сравнение фактической площади с юридической);

• рекомендации по внесению азотных удобрений;

• карта внесения гербицидов;

• визуальные и NDVI карты полей;

• подсчет сходов;

• площадь и высота растений;

• картирование грунтов с помощью спутников;

• мониторинг виноградников;

• классификация культур.

По его словам, украинские бизнесмены заинтересованы во внедрении новинок. "Они хотят меняться, хотят улучшать свой бизнес. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда собственник небольшого сельхозяйства с легкостью использует спутниковые технологии мониторинга, когда он лично начинает разбираться в трекинге техники и проходит самостоятельно все этапы введения актуальных технологий".

Основатель проекта DroneUa Валерий Яковенко

Яковенко подчеркивает, что для успеха агропредприятия любые процессы, которые способствуют автоматизации производства, нужно комплексно внедрять, даже если это стоит дорого.

Его мнение разделяют и приглашенные на мероприятие владелец предприятия "Эффективные инвестиции" Игорь Лиски и владелец компании "Меринос — Захід" Дмитрий Огнев: Лиски сумел построить самый высокотехнологичный завод по производству меда в Украине, а Огнев ищет возможность ввести на своей ферме роботов, которые будут кормить овец, а также их пасти.

Читайте также: Милованов назвал самые успешные отрасли украинской экономики

О том, как эффективнее всего наладить производство, на примере реформирования своей компании рассказал участникам форума генеральный директор Harvest Дмитрий Скорняков. По его словам, этому помогут такие шаги:

• убрать все лишнее, без чего дело может выжить;

• в том, что осталось, применить новые технологии и изменить все процессы — максимально их оцифровать и упростить;

• нанять лучших специалистов, обучить уже имеющихся и назначить им рыночную зарплату;

• только после полного "оздоровления" производства искать новые ниши.

Генеральный директор Harvest Дмитрий Скорняков

Советы по организации агробизнеса дал и CEO компании "Агриком" Петр Мельник. "Чтобы основать хороший завод и начать быть известным в мире, продвигать собственный бренд не только в Украине, но и заграницей, я искренне советую не экономить на инвестициях в будущее. Если строить, то только самый современный завод, полностью автоматизированный. Высокая эффективность производства сегодня присуща только высоким технологиям", — говорит топ-менджер.

По его словам, также кроме отладки хорошего железа, отборного сырья, своего бренда и коллектива необходимо пройти сертификацию: "Ее очень непросто пройти, особенно если завод старый. Но стандарты нужно подтверждать, поскольку сертификацию ждут от продукции во многих странах".

CEO компании "Агриком" Петр Мельник

Напомним, форум для представителей аграрного бизнеса Agri Wisdom Summit организовало бизнес/медиа бюро Ekonomika+, в активе которого онлайн-издания mmr.ua, delo.ua, womo.ua и рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Помимо Agri Business Summit бюро устраивает деловые мероприятия GET Business Festival, Business Wisdom Summit, SHE Congress, "Завтра" и другие.

Партнерами мероприятия выступили: AgriLab — агроконсалтинговая компания, которая разрабатывает комплексные решения для повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий; Toyota Центр Киев "Автосамит".

Мария Пирогова, специально для Delo.ua. Фото: Константин Хмельницкий и Иван Черничкин / Delo.ua