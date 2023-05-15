Альона Лебедєва заявляє про спробу рейдерського захоплення її бізнесу

Власниця української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум Альона Лебедєва вважає рішення про внесення її прізвища до санкційного списку РНБО спробою рейдерського захоплення бізнесу, повідомляється на сайті компанії.

"Коли ти не бачиш реального обґрунтування чому проти тебе відкривають кримінальне провадження, включають до санкційного списку, єдиним розумним поясненням, яке спадає на думку, є те, що хтось, вподобавши твій бізнес, хоче скористатися ситуацією у країні і рейдерським шляхом його віджати, - зазначила Альона Лебедєва, - хтось, через клерків у владних структурах, ввів в оману вище керівництво країни, ввів в оману президента, підсунувши йому на підпис документ, із моїм прізвищем".

Відповідне звернення із вимогою розібратися у ситуації та притягнути винних до відповідальності власниця Аурум Груп Альона Лебедєва направила до правоохоронних органів:

"Я звертаюся до наших правоохоронних органів, звертаюся з вимогою розібратися із фактом безпідставного включення мене до санкційних списків! Я вимагаю, щоб були встановлені та покарані усі причетні до цієї справи особи! Я вимагаю виявити цих перевертнів в погонах, які з’їдають наші з Вами податки, а насправді працюють на власне збагачення! Я вимагаю зупинити зухвале полювання рейдерів на мій бізнес, бізнес, який годує тисячі родин та підтримує економіку країни, - заявила Альона Лебедєва - Я не маю сумніву, що зможу захистити власну репутацію, за допомогою українського правосуддя чи, якщо цього потребуватимуть обставини, звертатимуся до європейського правосуддя, тому що знаю, що правда на моїй стороні".

Нагадаємо, 12 травня 2023 року указом Президента України №279/2023 введено Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", в перелік осіб якого, у тому числі, внесено власницю групи Альону Лебедєву.