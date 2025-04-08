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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Анонс: Конференція "Торгові війни: мистецтво захисту", 20 травня 2025 року

Торгові війни: мистецтво захисту
Зустріч заплановано на 20 травня 2025 року

У світі, де глобальні економічні та політичні процеси перебувають під впливом постійних змін, міжнародна торгівля стикається з новими викликами та невизначеністю. Війна в Україні, геополітичні зрушення, перерозподіл глобальних торгових потоків і боротьба за нові ринки – усе це створює безпрецедентні можливості та загрози для національних економік і міжнародного бізнесу. Регіональні торговельні угоди, зміни у балансі сил, зростання тарифних бар'єрів та посилення торгових війн – це лише частина того, з чим стикаються бізнеси, уряди та юристи.

Delo.ua спільно з видавництвом "Юридична практика" запрошують до обговорення найактуальніших питань у сфері міжнародної торгівлі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Програма та реєстрація: https://tradewar2025.ticketforevent.com 

Дата проведення: 20 травня 2025 року.

Час проведення: 10:00–13:00 (початок реєстрації о 09:30).

Місце проведення: м. Київ (місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам напередодні заходу)

Захід відкриє інтерв’ю з Ольгою СТЕФАНІШИНОЮ, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністром юстиції України.

Ведуча: Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, партнер, керівник практики міжнародної торгівлі ЮФ "Ілляшев та Партнери".

У фокусі обговорення Заходу:

  • Війна і торгівля: глобальні наслідки та вплив на Україну;
  • Український бізнес у нових умовах

Учасники обговорення:

  • Дмитро КИСИЛЕВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
  • Ніна ЮЖАНІНА, Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Тарас КАЧКА, Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України;
  • Владислав СУВОРОВ, Заступник Голови Державної митної служби України;
  • Павло КАЧУР, голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент";
  • Ксенія ОРИНЧАК, Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України;
  • Сергій ПОВАЖНЮК, заступник директора з питань розвитку ДП "Укрпромзовнішекспертиза" та інші.

До участі запрошено власників, топ-менеджерів, керівників юридичних департаментів і департаментів зовнішньоекономічної діяльності великих українських та міжнародних компаній.

Участь у заході безкоштовна за умови додаткового підтвердження реєстрації від організаторів. Кількість місць обмежена. Організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації через переліміт місць.