Анонс: Конференція "Торгові війни: мистецтво захисту", 20 травня 2025 року

У світі, де глобальні економічні та політичні процеси перебувають під впливом постійних змін, міжнародна торгівля стикається з новими викликами та невизначеністю. Війна в Україні, геополітичні зрушення, перерозподіл глобальних торгових потоків і боротьба за нові ринки – усе це створює безпрецедентні можливості та загрози для національних економік і міжнародного бізнесу. Регіональні торговельні угоди, зміни у балансі сил, зростання тарифних бар'єрів та посилення торгових війн – це лише частина того, з чим стикаються бізнеси, уряди та юристи.

Delo.ua спільно з видавництвом "Юридична практика" запрошують до обговорення найактуальніших питань у сфері міжнародної торгівлі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Програма та реєстрація: https://tradewar2025.ticketforevent.com

Дата проведення: 20 травня 2025 року.

Час проведення: 10:00–13:00 (початок реєстрації о 09:30).

Місце проведення: м. Київ (місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам напередодні заходу)

Захід відкриє інтерв’ю з Ольгою СТЕФАНІШИНОЮ, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністром юстиції України.

Ведуча: Олена ОМЕЛЬЧЕНКО, партнер, керівник практики міжнародної торгівлі ЮФ "Ілляшев та Партнери".

У фокусі обговорення Заходу:

Війна і торгівля: глобальні наслідки та вплив на Україну;

Український бізнес у нових умовах

Учасники обговорення:

Дмитро КИСИЛЕВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;

Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку; Ніна ЮЖАНІНА, Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Народний депутат України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики; Тарас КАЧКА, Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України;

Заступник Міністра економіки України — Торговий представник України; Владислав СУВОРОВ, Заступник Голови Державної митної служби України;

Заступник Голови Державної митної служби України; Павло КАЧУР, голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент";

голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент"; Ксенія ОР И НЧАК , Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України;

, Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України; Сергій ПОВАЖНЮК, заступник директора з питань розвитку ДП "Укрпромзовнішекспертиза" та інші.

До участі запрошено власників, топ-менеджерів, керівників юридичних департаментів і департаментів зовнішньоекономічної діяльності великих українських та міжнародних компаній.

Участь у заході безкоштовна за умови додаткового підтвердження реєстрації від організаторів. Кількість місць обмежена. Організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації через переліміт місць.