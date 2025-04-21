Антидронова війна: як перейти від окремих рішень до системного захисту

Компанія KVERTUS — один із провідних українських розробників і виробників засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Заснована 2017 року, вона постачає продукцію всім силовим структурам України. Засоби РЕР і РЕБ KVERTUS належать до класу тактичних і призначені для протидії БпЛА будь-якого типу, що керуються через радіозв’язок. Продукція KVERTUS реалізує унікальний досвід ефективної боротьби з дронами, що застосовуються Росією під час її вторгнення в Україну.

Перше, що дивує в історії KVERTUS, — це «нестандартний» рік заснування компанії — 2017-й. Українська галузь тактичних засобів РЕБ постала як реакція на війну дронів, що розгорнулася після повномасштабного російського вторгнення. Почали виникати команди ентузіастів, які розгорнули свою антидронову війну, щоб захистити наших військових від ворожих FPV-дронів та дронів, що скидають вибухові пристрої.

KVERTUS на той час уже кілька років виробляла антидронові рушниці, що переважно використовувалися прикордонниками для боротьби з контрабандою і добре себе зарекомендували. Вони мали технічні характеристики, схожі на найкращі іноземні рушниці, але були дешевшими.

«Цей ранній «вхід» у виробництво портативних засобів РЕБ — приклад властивого KVERTUS системного підходу, — каже Ярослав Філімонов, CEO KVERTUS. — Його заклав у характер компанії засновник Андрій Знайченко. Він дивився навколо, аналізував ситуацію на фронті і тенденції розвитку дронів, прислухався до наших волонтерів — техноентузіастів, які активно закликали державу вкладатися у розроблення БпЛА. Відтоді стратегія роботи на випередження стала для нас визначальною».

Як працювати на випередження проти дронів, яких іще немає? Слухати тих, хто займається дронами з нашого боку. Вони чітко розуміють тенденції, бо самі їх започатковують, а також передбачають нові рішення ворога. Заповненою буде кожна технологічна ніша, у якій дрони не зустрічають протидії і здатні виконати завдання з оптимальним балансом витрат та ефективності. Так з’явилися численні нові частоти і протоколи керування дронами, а також засоби посилення передачі.

«Проти кожного такого рішення ми розробляли контррішення, — розповідає Ярослав Філімонов, — звісно, що у тісній співпраці з військовими. Адже продукт мав відповідати сценарію вирішення певного завдання — захисту людей, техніки, бойових позицій чи великих об’єктів».

Врешті асортимент компанії розширився до понад 40 продуктів. За словами Ярослава Філімонова, з такої горизонтальної експансії поступово викристалізувалось розуміння, що необхідна системна інтеграція напрацювань. Деякі рішення вичерпали можливість досягати значної технологічної переваги над ворогом, хоча б на короткий час. KVERTUS інвестувала значні кошти у розроблення сучасної системи РЕР, яка виявляє дрони, і інтеллектуальної системи РЕБ із надзвичайно високою ефективністю протидії дронам.

«Ми об’єднали ці системи в єдиний комплекс, що має велику дистанцію дії й може керуватися через інтернет. Наша мета — розширити комплекс до військової екосистеми, функціями якої будуть моніторинг ситуації на лінії зіткнення, координація підрозділів, їхній захист від дронів і полегшення роботи наших Сил безпілотних систем», — пояснює Ярослав Філімонов.

Створений KVERTUS комплекс засобів РЕР і РЕБ стане технічною основою масштабного проєкту «Атлас», ініційованого кластером підтримки Defense Tech розробок Brave1 за підтримки KSE Foundation та міжнародних партнерів. Мета проєкту — безкоштовно надати такі комплекси військовим бригадам уздовж усієї лінії фронту, що простяглася на понад 1300 км. Це дозволить ефективно захищати від БпЛА на радіокеруванні життя захисників України та цивільних у прифронтових населених пунктах.

«Ми живемо у часи, які спричиняють амбівалентні переживання, — міркує Ярослав Філімонов. — Жах війни йде поруч із неймовірним завзяттям і натхненням робити нову історію, нову реальність нашого суспільства.

Ще рік тому, коли всі були захоплені темою дронів і нічого не знали про РЕБ, нам доводилося популяризувати цю технологію у суспільстві заради розвитку усієї галузі. Сьогодні ж про важливість РЕБ знають, мабуть, усі».

З метою популяризації теми РЕБ KVERTUS провела протягом 2024 року кампанію «Захисти воїна від дрона», на польові івенти якої запрошувала журналістів, волонтерів, благодійників та військових. Новітні розробки KVERTUS, що є основою проєкту «Атлас», були представлені на останньому івенті кампанії. «Цікаво, як крапля за краплею окремі зусилля зумовлюють якісні зміни, переростаючи у щось значуще.

Тепер очевидно, що з кожним кроком ми наближалися до розробки проєкту «Атлас». Але не буду стверджувати, що ми маємо чарівну здатність усе прогнозувати. У нашій динамічній ситуації завжди є велика частка непередбачуваного. Про що беззаперечно свідчить мій досвід, то це про те, що основою системного розвитку і системної стійкості є спільна робота з однодумцями і партнерами», — наголошує CEO KVERTUS.

KVERTUS є учасником Радіоелектронного альянсу України, що об’єднує виробників засобів РЕР і РЕБ. Серед завдань, які визначила для себе спільнота альянсу, —розвивати технології РЕР і РЕБ, аби захищати життя українців, спільно з державою створювати оптимальні умови для роботи компаній галузі, гідно представляти учасників альянсу на світовій сцені та забезпечити компаніям галузі доступ до іноземних технологій і ринків.