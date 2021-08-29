Applе может взвинтить цены на свою продукцию из-за подорожания чипов — СМИ

Один из мировых лидеров в сфере производства полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) планирует поднять цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей.

Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на свои источники. По информации издания, TSMC намерена увеличить цены на свои самые современные микросхемы примерно на 10%, в то время как менее совершенные микросхемы, используемые, в том числе, автомобильными концернами, будут стоить примерно на 20% дороже.

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Fox отмечает, что компания Apple является одним из крупнейших клиентов TSMC, а ее чипы используются в том числе в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Как говорится в последнем отчете Applе, нехватка микросхем, с которой корпорация столкнулась при сборке iPad и компьютеров Mac в начале года, повлияет на производство iPhone в квартале, который заканчивается в сентябре.

Fox пишет, что повышение цен на микросхемы ожидается вслед за глобальной нехваткой полупроводников, от которой пострадали Apple и большинство автопроизводителей, включая General Motors (GM) и Toyota.

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Стоит отметить, что в этом месяце в GM заявили, что из-за ситуации с чипами вынуждена приостановить работу трех заводов в Северной Америке, которые производят пикапы и приносят наибольшую прибыль компании. Toyota на прошлой неделе сообщила, что в сентябре сократит производство на 40%.

В публикации отмечается, что повышение цен со стороны TSMC может в конечном итоге отразиться на потребителях в 2022 году, если только компании, приобретающее чипы, не решатся взять этот вопрос на себя.

Нехватка чипов уже привела к повышению цен на ноутбуки, которые пользуются большим спросом на фоне перехода большого числа людей на удаленную работу.

Аналитики Bernstein заявили, что повышение цен на чипы, вероятно, увеличит выручку TSMC на 10 — 15% и увеличит прибыль на 20 — 30%. Они добавили, что эффект будет заметен в первом квартале следующего года.

Ранее американская компания Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua.

При этом, часть информации на нем представлена ​​на украинском языке, а основная — все еще на английском.

Также сообщалось, что сервисным центрам в Украине разрешат ремонтировать технику Apple.