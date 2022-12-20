Вірменський VBet намагається розчистити ринок від інших компаній в українській бет-індустрії - ЗМІ

Під прапором боротьби проти російської присутності в українському бізнесі вірменські власники намагаються розчистити ринок від інших компаній в бет-індустрії. Про це йдеться в розслідування видання "Апостроф".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

30 жовтня 2022 року на сайті Президента України з’явилася петиція під номером №22/171744-еп. Вона закликає “Накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні”. У тексті документу під “закриття” підпадає більша частина компаній з переліку КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), яка ліцензувала усі онлайн-казино та букмекерські контори в Україні. Сьогодні ці компанії працюють на законних підставах, мають усі необхідні ліцензії та сплачують десятки мільйонів податків, що є неабиякою підтримкою для державного бюджету в умовах війни. Авторка петиції, фотограф Вікторія Мелюшкова, екс-працівниця рекламної агенції Business Tuning Center, клієнтом якої є букмекерською контора VBet.

Засновником ТОВ "ВБЕТ Україна" зазначено компанію Soft Construct Limited, з реєстрацією на острові Мен. Бенефіціаром в реєстрах значиться громадянин Вірменії Бадалян Віген Ромікович. Бадалян через компанії Radon V.B., та розробників Soft Construct Limited і BetConstruct є у партнерських відносинах з російською букмекерською конторою Фонбет. Окрім цього через компанію Fastex, що належить SoftConstruct вірменський ігровий гігант спонсорує та є організатором Russian Poker Tour.

Журналісти нагадали, що саме VBet витіснили "Фавбет" зі спонсорства Української Прем’єр Ліги влітку 2021 року, що дуже дивним чином співпало з обшуками в офісах "Фавбет". Згодом VBet стали спонсором національної збірної. У минулому сезоні VBet мав сплатити 1 млн доларів українським клубам, але українські футбольні клуби отримали лише 720 тис. Інші кошти, за інформацією авторів статті, осіли в УАФ.

Вірменський ігорний холдинг приймаючи українські патріотичні форми поглинає український ігорний бізнес та розхитує ситуацію на чутливих темах. А під чиїм політичним впливом є Вірменія всім відомо, - стверджують журналісти "Апострофу".