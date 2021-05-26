Транспорт 20 минут назад

Авиакомпания МАУ возобновит прямые рейсы Киев-Варшава

Рейсы будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям, цены стартуют от 908 грн

Фото: facebook.com/flyuia.ua Фото: facebook.com/flyuia.ua
Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев с 18 июня 2021 года.

Они были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Указано, что рейсы по этому маршруту будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям.

При этом цены стартуют от 908 грн в одну сторону.

В компании отмечают, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с рядом международных и внутренних рейсов через Киев.

В то же время при пересечении границ пока действуют эпидемиологические ограничения.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не планирует возобновлять рейсы в Тель-Авив до тех пор, пока не убедится, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной не создает риски для пассажиров.

13 мая в связи со сложившейся ситуацией в Израиле МАУ отменила рейсы в Тель-Авив. Пассажирам предложили вернуть деньги или бесплатно поменять билеты на другие даты.

Отметим при этом, что накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса.

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