"Автомагістраль-Південь" обговорила відбудову України на конференції FIDIC у Лондоні

Світові компанії сподіваються, що вже у 2025 році Україна зможе розпочати масштабну програму відновлення за міжнародної підтримки. На їхню думку, вона має відбуватися на основі контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC), за якими працюють такі структури, як Світовий банк.

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Про це заявив гендиректор найбільшої в Україні компанії з інфраструктурного будівництва "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв під час конференції користувачів FIDIC у Лондоні.

За його словами, конференція зібрала представників найбільших компаній з усього світу.

"Конференція – це не лише обмін досвідом, а й контакти з потенційними партнерами. Майже всі, з ким довелось спілкуватись, сподіваються, що вже наступного року наша країна за міжнародної підтримки зможе розпочати масштабну програму відновлення, яка безумовно має відбуватись на основі контрактів FIDIC", – зазначив він.

Микола Тимофеєв. Фото: "Автомагістраль-Південь" / Facebook

Тимофеєв зазначив, що міжнародні донори віддають перевагу контрактам FIDIC, бо вони передбачають чіткий розподіл відповідальності між замовником та підрядником, запобігання корупційних ризиків, прозору практику врегулювання спорів, професійний арбітраж.

"Інвестор впевнений, що профінансований контракт буде реалізований у визначені терміни – не виникне правових колізій чи тривалих судових процесів", – очільник компанії.

Він також додав, що "Автомагістраль-Південь" є єдиним підрядником з України, якого запросили на конференцію. Ще понад 10 років тому представники компанії стали першими українськими атестованими інженерами-консультантами FIDIC. На сьогодні таких інженерів в компанії понад 20. Членство в FIDIC передбачає виконання хартії FIDIC про норми професійної етики та поведінки інженерів-консультантів.

"Факт запрошення на конференцію є зайвим свідченням визнання нашої компанії на міжнародному рівні, підтвердження високого професійного рівня наших інженерів-консультантів. "Автомагістраль-Південь" працює за контрактами FIDIC, як в інших країнах, так і на міжнародних проєктах в Україні. Але ми готові за тими самими правилами FIDIC реалізовувати всі українські інфраструктурні проєкти, щоб раз і назавжди припинити тиск та втручання у нашу роботу з боку правоохоронних структур, яких не має у жодній іншій країні Європи", – підсумував Тимофеєв.

Нагадаємо, FIDIC – найбільша міжнародна організація у сфері будівельного консультування, яка об'єднує понад мільйон практикуючих інженерів-консультантів будівельного профілю в 104 країнах світу. Основна мета FIDIC – регулювання взаємовідносин замовника і підрядника будівництва за допомогою типових форм контрактів. Контракти з будівництва інфраструктури, які фінансують Світовий банк, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку(ЄБРР), виконуються саме за типовими контрактами FIDIC.

Основні теми конференції у Лондоні – нові практики призначення комісій з врегулювання спорів, застосування технологій штучного інтелекту для підготовки тендерів та управління проєктами, зменшення викидів вуглецю у проєктах будівництва. В рамках захожу також відбулось нагородження переможців FIDIC Contract Users' Awards2024.