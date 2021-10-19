Транспорт 20 минут назад

Bees Airline сделает удобную пересадку в Одессе: куда можно полететь

Компания начнет продавать билеты с пересадкой вместо раздельных билетов до Одессы и из нее уже за границу

Фото: Bees Airline Фото: Bees Airline
Фото: Bees Airline

Лоукост-авиакомпания Bees Airline намерена пристыковать международные рейсы из Одессы к рейсу из Киева для большего удобства пассажиров при покупке билетов. Об этом сообщает Avianews со ссылкой на гендиректора компании Евгения Хайнацкого.

По его словам, расписание и сейчас построено так, что внутренний рейс Киев — Одесса по времени стыкуется с рейсами из Одессы в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу в обоих направлениях. Более того, выполняет их физически один и тот же самолет.

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Ввиду этого, по словам Хайнацкого, при перелете из Киева в упомянутые города через Одессу пассажирам не стоит бояться короткой пересадки, поскольку если вылет одного рейса задержится, автоматически сдвинется и второй сегмент поездки.

"Нужно помнить, что во время пересадки из салона нужно забирать все вещи с собой. Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль, и все, что останется на борту, будет убрано. Также может смениться место в самолете, если его не оплатить заранее на всех рейсах. Например, если вы летели из Тбилиси в Одессу в 5-м ряду, то из Одессы в Киев может достаться и 20-й, и 30-й ряд", — пояснил гендиректор Bees Airline.

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Сейчас лоукостер завершает переговоры с аэропортом Одесса о том, чтобы пассажиры, следующие с пересадкой, проходили формальности по упрощенной схеме.

На сегодня компания продает соответствующие билеты только раздельно. Соответственно, пассажиры, желающие полететь из Киева в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу или обратно, должны физически выходить из зоны прилета в аэропорту Одессы, получать посадочный талон на второй сегмент и проходить контроль заново.

При этом в Bees Airline отмечают, что багаж можно попросить отправить до конечной точки маршрута уже сейчас: об этом нужно сообщить на стойке регистрации при вылете из первого пункта.

Отметим, что на сегодня из Одессы у Bees Airline предусмотрены рейсы только в вышеперечисленные города — сами полеты должны начаться со дня на день. Из Киева же прямых рейсов в Гянджу и Прагу у компании нет, однако в Тбилиси и Ереван имеются.

В Украине лоукостер использует только аэропорты "Одесса" и "Киев" (имени Сикорского, он же "Жуляны"). Причем рейс Киев — Одесса открылся у компании также совсем недавно — с 14 октября.

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