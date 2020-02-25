Беларусь планирует начать импорт нефти по трубопроводу "Одесса — Броды"

Беларусь в марте 2020 года рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Броды". Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по "Одесса — Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров", — цитирует Сизова БЕЛТА.
По его словам, нефтепровод "Одесса — Броды" будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.
При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком нефти.
"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации. Объем определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", — пояснил зампред "Белнефтехима".
Ранее украинская сторона подтвердила готовность к транзиту нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.
Напомним, 3 января 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляли без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.
4 января 2020 года "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.
Вскоре "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.
В феврале 2020 года Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа и нефти в течение всего 2020 года на условиях 2019 года.
Накануне этого государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам и хотели бы развивать отношения для того, чтобы страна была максимально суверенной и независимой.