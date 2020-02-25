Беларусь планирует начать импорт нефти по трубопроводу "Одесса — Броды"

Беларусь в марте 2020 года рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Броды". Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по "Одесса — Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров", — цитирует Сизова БЕЛТА.

По его словам, нефтепровод "Одесса — Броды" будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

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При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком нефти.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации. Объем определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", — пояснил зампред "Белнефтехима".

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Ранее украинская сторона подтвердила готовность к транзиту нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Напомним, 3 января 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляли без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

4 января 2020 года "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.