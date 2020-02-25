Энергетика 1 час назад

Беларусь планирует начать импорт нефти по трубопроводу "Одесса — Броды"

В соседней стране называют украинский нефтепровод самым экономичным, быстрым и надежным транспортом для поставок

Беларусь планирует начать импорт нефти по трубопроводу "Одесса — Броды" Беларусь планирует начать импорт нефти по трубопроводу "Одесса — Броды"
Фото: Интерфакс

Беларусь в марте 2020 года рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Броды". Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по "Одесса — Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров", — цитирует Сизова БЕЛТА.

По его словам, нефтепровод "Одесса — Броды" будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком нефти.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации. Объем определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", — пояснил зампред "Белнефтехима".

Читайте также:
Беларусь рассматривает Украину как альтернативного поставщика нефти

Ранее украинская сторона подтвердила готовность к транзиту нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Напомним, 3 января 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляли без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

4 января 2020 года "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Вскоре "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.

В феврале 2020 года Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа и нефти в течение всего 2020 года на условиях 2019 года.

Накануне этого государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске заявил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам и хотели бы развивать отношения для того, чтобы страна была максимально суверенной и независимой.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина готова обеспечить транзит нефти на белорусские НПЗ — посол
Украина готова обеспечить транзит нефти на белорусские НПЗ — посол
Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi
Одесская мэрия готовится отгонять пляжников от затонувшего танкера Delfi
Предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов нет — Нефтегазовая Ассоциация Украины
Предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов нет — Нефтегазовая Ассоциация Украины
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Гончарук рассказал о судьбе Пенсионного фонда в 2020 году

  2. 40 — 70% землян заразятся китайским коронавирусом — ученый Гарвардского университета

  3. Нардепы предлагают изменить систему начисления НДФЛ и не облагать им проценты по депозитам

  4. Рябошапка рассказал про дом жены во Франции

  5. Особенности покупки авто из США на аукционах

Загрузка...