Дата публікації

"Бізнес без паперу": головний форум цифрової трансформації вчергове пройде у Києві

Форум цифрової трансформації пройде у Києві
Форум цифрової трансформації пройде у Києві. Фото надане організаторами

31 жовтня 2025 року у КВЦ "Парковий" відбудеться щорічний форум "Бізнес без паперу"  найбільший майданчик в Україні для обміну кращими цифровими практиками. Подія вже вшосте збирає представників українського бізнесу, що активно впроваджують технології та інновації і за допомоги цифрових інструментів зростають та стають ефективнішими. 

Організатор заходу — сервіс цифрових рішень для бізнесу "Вчасно" у партнерстві з Благодійним фондом Сергія Притули. Форум має благодійну мету — усі зібрані кошти спрямують на купівлю дрона-вогнеборця, який допоможе рятувальникам зупиняти пожежі.Зареєструватися на захід може кожен — участь за донат.

Цьогоріч у фокусі — цифрове майбутнє бізнесу. Як стати його частиною, а не опинитися на узбіччі? Куди і наскільки швидко рухається ринок? Які рішення працюють уже зараз, а які треба підготуватися впроваджувати завтра? Що допоможе компаніям підвищувати ефективність в епоху штучного інтелекту та постійної турбулентності?

Особливу увагу цьогоріч на форумі приділять тенденціям розвитку бізнесу. Зокрема, компанія KPMG в Україні презентує ексклюзивно підготовлене до івенту дослідження "Український бізнес очима керівників та керівниць 2025" — про те, як технології підвищують ефективність компаній. Воно охоплює п’ять ключових тем, що формують майбутнє: ризики та стійкість, ESG і сталий розвиток, таланти, проривні технології, кібербезпеку, штучний інтелект і роль бізнесу у відновленні України.

Крім того, спікери розкажуть, як цифровізувати кадрові процеси, запустити електронну ТТН і підписувати документи просто зі смартфона, перевести в цифру ритейл та вибудувати ефективну стратегію діджиталізації великої компанії.

Ernst & Young в Україні презентує дослідження про кібербезпеку та розповість, як компанії можуть ефективно захищати свої дані та бізнес-процеси у світі швидких цифрових змін.

Серед спікерів представники таких компаній як  Bayadera Group, ЮРіЯ-ФАРМ, Vega Telecom, ALAN, Kernel та інші.

Наприкінці Форуму на гостей чекає сюрприз від спеціальних гостей — Ветеранів космічних військ, а також благодійна лотерея.

А ще команда "Вчасно" на заході презентує серіал "Бізнес без паперу" — путівник для бізнесу у світ цифровізації: від перших кроків до цифрового мислення. У проєкті розкрито ключові виклики, з якими стикаються компанії під час впровадження нових технологій — від юридичних питань до адаптації працівників і партнерів.

Доєднуйтесь та запрошуйте колег! Форум "Бізнес без паперу" — це головний майданчик для обміну досвідом і натхнення у сфері цифровізації.