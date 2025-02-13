Бізнес під час війни: виклики та можливості

Наприкінці 2024 року в Києві державний Укрексімбанк провів першу конференцію з корпоративного банкінгу "EximTalks: Corporate banking conference". Сучасні банківські продукти, партнерство з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та вивчення передового досвіду інших країн – це ті інструменти, які здатні суттєво підтримати бізнес у складних умовах. Саме завдяки таким ініціативам, підприємці отримують ресурси для розвитку, створюють нові робочі місця і сприяють відновленню економіки країни.

Генеральний директор Eurogold INDUSTRIES Михайло Шепетько, фінансовий директор Групи Nova Петро Фоков розповіли про зростання під час війни, виклики, нові ринки та інвестиції великого бізнесу.

Адаптація та відновлення під час війни

Для багатьох українських підприємців війна стала часом переломних змін. Частина бізнесу припинила або призупинила роботу. Утім, не менше компаній продовжили працювати та вийшли на новий рівень попри обстріли, окупацію, фінансові ризики та релокацію виробництва.

Сьогодні бізнес в Україні демонструє високу стійкість і адаптивність. Попри численні виклики, підприємства продовжують працювати, підтримуючи економіку країни та допомагаючи Збройним силам України.

"Нова пошта" – компанія, яка логістично зв’язує Україну зі світом

Логістика є кровоносною системою будь-якої країни. Це твердження набуває особливої актуальності під час війни, коли руйнуються налаштовані роками ланцюги, а підходи, що довели свою ефективність у мирний час, більше не працюють. Втім, стійкість бізнесу визначається саме під час надскладних випробувань.

"Нова пошта" – лідер експрес-доставки в Україні – демонструє, що будь-які виклики слід сприймати як можливості.

Інвестиції в розвиток. За словами фінансового директора компанії Петра Фокова, з початку повномасштабної війни група Nova (Нова пошта) не тільки не зупинила інвестиції в Україні, а, навпаки, вже другий рік поспіль реалізує рекордну інвестиційну програму. Минулого року вона склала майже 8 мільярдів гривень – що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році. Завдяки цим коштам компанія активно відновлювала свою мережу, відкривала нові відділення та поштомати, навіть у прифронтових територіях. Так, з лютого 2022 року "Нова пошта" втратила понад 1000 відділень та поштоматів на тимчасово окупованих територіях. Однак, незважаючи на це, за період 2022-2024 років кількість точок сервісу НП для клієнтів збільшилась на 50% – з 23 тисяч до 37 тисяч відділень та поштоматів по всій Україні.

Одна з найбільших статей інвестицій, говорить Фоков – будівництво та автоматизація сортувальних терміналів. Мережа власних сортувальних хабів дозволяє компанії зберігати високу швидкість обробки та доставки відправлень в умовах постійного зростання їх обсягів. За минулий рік доставлено 480 мільйонів відправлень, що на 30% більше, ніж у 2021 році.

Все це дає компанії можливість сплачувати більше податків до державного бюджету. За 2024 рік сума податків, сплачених компаніями групи NOVA (Нова пошта), склала 12,1 мільярда гривень і це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році.

Нові ринки. Під час війни "Нова пошта" відчутно посилила свою присутність на іноземних ринках. У жовтні 2022 року вона вийшла на ринок ЄС і на сьогодні працює у 16 країнах Європи.

За словами фінансового директора компанії, вже дві країни вийшли в операційний прибуток – Польща та Молдова.

Збитки. Загальні втрати компанії через повномасштабну війну на сьогодні оцінюються понад 1 мільярд гривень. Ця сума включає збитки від руйнувань або пошкоджень відділень та терміналів, виплати клієнтам компенсацій за знищені посилки тощо.

"Євроголд" – бренд, впізнаваний в усьому світі

На сьогодні кожна десята прасувальна дошка в Європі – житомирська. Все завдяки компанії "Євроголд". Основний секрет її успіху – адаптація під смаки європейців.

Сьогодні прасувальні дошки, драбини, сушарки та інші господарські вироби компанії, окрім Європи, можна побачити в магазинах США , Мексики, Фінляндії ,Іорданії, Лівані та Марокко, а ще в каталозі онборд магазину авіліній Lufthansa зазначає генеральний директор Eurogold INDUSTRIES Михайло Шепетько.

Вплив війни. Відповідаючи на запитання, щодо викликів під час війни, Михайло Шепетько зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення, як і більшості бізнесу в Україні, компанії довелося вирішувати в першу чергу логістичні питання.

Відсутність електроенергії, блекаути, дефіцит кадрів (з лютого 2022 року більш як 140 працівників компанії мобілізувалися до лав ЗСУ) – головні проблеми. На сьогодні, за словами генерального директора, більшість з них вже вирішена. Компанія працює стабільно, запевнив генеральний директор.

Готуючись до різних сценаріїв розвитку подій, ще взимку 2022-2023 року "Євроголд" закупив два потужні генератори (наразі замовлено третій), на підприємстві встановлено власну сонячну електростанцію, переведено котельні на тверде паливо та зроблені запаси газу до газосховища.

Окрім того, компанія почала розширювати власний портфель продукції на українському ринку. Нещодавно відкрито два магазини у м. Житомир.

Фінансування. У 2023 році компанія зміцнила свою експортну позицію. Укрексімбанк, у рамах спільної зі МБРР програми фінансування та під страхове покриття Експортно-кредитного агентства, відкрив нову кредитну лінію компанії в сумі 1 млн євро.

Сучасні фінансові рішення від Укрексімбанку

Укрексімбанк, як державний банк, взяв на себе відповідальність підтримувати українських експортерів і імпортерів. Завдяки багаторічному досвіду та партнерству з провідними світовими фінансовими інституціями, Банк пропонує широкий спектр фінансових інструментів, які дозволяють українським компаніям успішно конкурувати на міжнародних ринках.

Так, за 2022–2023 роки Банк надав фінансування понад 100 експортерам на загальну суму понад 12 мільярдів гривень, а його портфель інструментів продовжує зростати.

Станом на 1 вересня Банк є лідером за обсягом коштів клієнтів – юросіб – 157,7 мільярда гривень. Крім того, державний Укрексімбанк займає лідируючі позиції за залученням коштів МФО – 27,7 мільярда гривень. Обсяг чистого кредитного портфеля юросіб становить 76 мільярда гривень.

EXIM Trade Pro – зручна платформа для бізнесу

Місія Укрексімбанку – забезпечити українських імпортерів та експортерів надійними фінансовими рішеннями для сталого розвитку на глобальних ринках, сприяючи економічному зростанню України.

Для цього Банк розробив спеціалізовану платформу EximTradePro, яка пропонує комплексні рішення для імпортерів та експортерів, оптимізуючи всі етапи їхньої діяльності на міжнародних ринках.

Платформа EximTradePro надає широкий вибір інструментів для фінансування зовнішньоекономічної діяльності: документарні акредитиви, гарантії, перед- та постімпортне фінансування, кредити та інші послуги для мінімізації ризиків і покращення грошового обігу.

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Війна стала серйозним викликом для українського бізнесу, проте продемонструвала його здатність до адаптації, інновацій і соціальної відповідальності. Попри втрати, українські підприємці будують нові моделі роботи, що стануть основою для економічного відновлення країни після перемоги.