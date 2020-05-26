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30 минут назад

Больше ТВ-контента и безлимитный интернет: "Киевстар" запускает новые тарифы

С сегодняшнего дня в "Киевстар" действуют два новых тарифа

Фото: Хайзер Фото: Хайзер
Фото: Хайзер

Сегодня, 26 мая 2020 года, национальный мобильный оператор "Киевстар" запускает новые тарифы "Киевстар ТВ" и "Все вместе", в которых увеличено количество контента, промопредложений и мобильного интернета.

Как сообщает пресс-служба компании, линейка "Киевстар ТВ" пополнилась пакетами "Базовый", "Семейный", "Выгодный", "Премиум HD". Кроме стандартного доступа к телеканалам и видеоконтенту в новых пакетах "Семейный", "Выгодный", "Премиум HD" предусмотрен доступ к видеобиблиотеке IVI, которая насчитывает более 7 тысяч фильмов и сериалов.

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Ранее полный доступ к видеобиблиотеке предоставлялся только в тарифе "Максимальний HD". Также на тарифы "Базовый", "Семейный", "Выгодный" действует дополнительное промо, которое на два месяца открывает доступ ко всем телеканалам. Кроме этого, на все тарифы распространяется скидка в 50% на первые три месяца платы за услуги.

Кроме этого, теперь базовый пакет Киевстар ТВ "Легкий" доступен во всех тарифах предоплаты и контрактной мобильной связи "Киевстар".

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Для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно только загрузить приложение "Киевстар ТВ" на свой смартфон (доступен в Google Play и App Store).

Двумя новыми тарифами пополнилась и линейка Киевстар "Все вместе" — "Все вместе Базовый+ТВ" и "Все вместе Выгодный+ТВ". Это предложение на телеком-рынке, которое включает сразу три услуги от одного оператора — мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Абонентам "Все вместе Базовый+ТВ" теперь будет доступен безлимитный мобильный интернет. А для обоих тарифов "Все вместе Базовый+ТВ" и "Все вместе Выгодный+ТВ" будет действовать скидка в 50 грн на оплату услуг в месяц подключения, а также двух последующих.

Детально ознакомиться с наполнением каждого тарифа можно на сайте компании.

В компании назвали главные преимущества "Киевстар ТВ":

– более 150 телеканалов, 10 000+ фильмов и сериалов от ведущих украинских и международных киностудий в видеобиблиотеке;

– возможность просматривать контент одновременно на пяти устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV или через ТВ-тюнер);

– функция "Пауза эфира" и "ТВ-архив" (возможность записать эфир и просматривать его позже);

– нетарифицированный трафик при использовании со смартфона для абонентов "Киевстар".

Digital путь

Напомним, утром 21 мая пользователи домашнего интернета от "Киевстар" начали массово жаловаться на отсутствие подключения. 

По словам абонентов, помимо проблем с интернетом, не работает также телефон поддержки и личный кабинет.

Позднее в компании заявили, что "Киевстар" обещает компенсации своим клиентам, которые пострадали от масштабного сбоя в сети мобильного оператора 21 мая.

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