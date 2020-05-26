Больше ТВ-контента и безлимитный интернет: "Киевстар" запускает новые тарифы

Сегодня, 26 мая 2020 года, национальный мобильный оператор "Киевстар" запускает новые тарифы "Киевстар ТВ" и "Все вместе", в которых увеличено количество контента, промопредложений и мобильного интернета.

Как сообщает пресс-служба компании, линейка "Киевстар ТВ" пополнилась пакетами "Базовый", "Семейный", "Выгодный", "Премиум HD". Кроме стандартного доступа к телеканалам и видеоконтенту в новых пакетах "Семейный", "Выгодный", "Премиум HD" предусмотрен доступ к видеобиблиотеке IVI, которая насчитывает более 7 тысяч фильмов и сериалов.

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Ранее полный доступ к видеобиблиотеке предоставлялся только в тарифе "Максимальний HD". Также на тарифы "Базовый", "Семейный", "Выгодный" действует дополнительное промо, которое на два месяца открывает доступ ко всем телеканалам. Кроме этого, на все тарифы распространяется скидка в 50% на первые три месяца платы за услуги.

Кроме этого, теперь базовый пакет Киевстар ТВ "Легкий" доступен во всех тарифах предоплаты и контрактной мобильной связи "Киевстар".

Для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно только загрузить приложение "Киевстар ТВ" на свой смартфон (доступен в Google Play и App Store).

Двумя новыми тарифами пополнилась и линейка Киевстар "Все вместе" — "Все вместе Базовый+ТВ" и "Все вместе Выгодный+ТВ". Это предложение на телеком-рынке, которое включает сразу три услуги от одного оператора — мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Абонентам "Все вместе Базовый+ТВ" теперь будет доступен безлимитный мобильный интернет. А для обоих тарифов "Все вместе Базовый+ТВ" и "Все вместе Выгодный+ТВ" будет действовать скидка в 50 грн на оплату услуг в месяц подключения, а также двух последующих.

Детально ознакомиться с наполнением каждого тарифа можно на сайте компании.

В компании назвали главные преимущества "Киевстар ТВ":

– более 150 телеканалов, 10 000+ фильмов и сериалов от ведущих украинских и международных киностудий в видеобиблиотеке;

– возможность просматривать контент одновременно на пяти устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV или через ТВ-тюнер);

– функция "Пауза эфира" и "ТВ-архив" (возможность записать эфир и просматривать его позже);

– нетарифицированный трафик при использовании со смартфона для абонентов "Киевстар".

Напомним, утром 21 мая пользователи домашнего интернета от "Киевстар" начали массово жаловаться на отсутствие подключения.

По словам абонентов, помимо проблем с интернетом, не работает также телефон поддержки и личный кабинет.

Позднее в компании заявили, что "Киевстар" обещает компенсации своим клиентам, которые пострадали от масштабного сбоя в сети мобильного оператора 21 мая.