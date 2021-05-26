Большой и средний бизнес Украины получил 166 млрд грн прибыли за три месяца 2021 года

За первый квартал 2021 года крупные и средние предприятия Украины в целом получили 166 млрд грн прибыли.

За аналогичный период 2020 года они понесли убытки на 4,9 млрд грн, следует из данных Государственной службы статистики.

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В частности, прибыльные крупные и средние предприятия получили за первый квартал 2021 года 218,6 млрд грн прибыли (на 9,4% больше, чем за январь-март 2020 года).

В свою очередь убыточные крупные и средние предприятия понесли 52,6 млрд грн убытков (в 3,9 раза меньше).

В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных за январь-март 2021 года составила 27,8% (за аналогичный период 2020 года — 40,8%).

Напомним, за 2020 год крупные и средние предприятия Украины в целом получили 264,4 млрд грн прибыли, что на 40,8% меньше, чем за 2019 год.

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Как сообщалось, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, как ожидается, в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 10,2 млрд грн.

Также журнал "Forbes Украина" опубликовал в своем майском номере новый список 100 самых богатых людей Украины. Как отмечает издание, пандемия, вопреки ожиданиям, за прошедший год не подорвала, а лишь усилила позиции крупного бизнеса.