BWS 2025: які ідеї та лідери формуватимуть майбутнє?

Business Wisdom Summit 2025 стане визначною подією для бізнес-лідерів, управлінців та стратегів, які прагнуть розвивати свої компанії та ефективно реагувати на сучасні виклики. Цьогорічна конференція об’єднає провідних експертів, які поділяться прогнозами щодо майбутнього, представлять дієві бізнес-стратегії та дадуть відповіді на запитання, які турбують топменеджерів сьогодні.

Що чекає на відвідувачів?

Серед головних тем BWS 2025 – вихід українського бізнесу на глобальні ринки, адаптація до нових регуляторних умов, лідерські стратегії у часи нестабільності, фінансова стійкість підприємств та можливості цифрової трансформації для підвищення ефективності бізнесу.

У програмі саміту 6 панельних дискусій, аналітичні кейси та ексклюзивні виступи топових фахівців.

Разом зі спікерами поговоримо про:

– Нова бізнес-мапа України: як компаніям виходити на глобальні ринки та отримувати міжнародне визнання? Які стратегії брендингу та позиціювання працюють сьогодні?

– Бізнес, закон і влада: які регуляторні зміни чекати у 2025 році і як вони вплинуть на розвиток підприємств? Які перспективи державно-приватного партнерства?

– Recovery: інвестиції у відновлення: чи стане Ukraine Recovery Conference 2025 поштовхом до масштабного відновлення? Які механізми страхування інвестицій вже працюють, а які ще потрібно створити?

– Економічні виклики бізнесу: як підприємствам адаптуватися до нової економічної реальності, оптимізувати витрати та підтримувати операційну стабільність? Які можливості відкриває ветеранське підприємництво?

– Miltech на експорт: як розширити ринки збуту для української військової техніки? Чи можливо отримати підтримку від European Defence Fund?

– Технології та автоматизація: як штучний інтелект та цифрова трансформація змінять бізнес у 2025 році?

– Ціна лідерства в епоху змін: як ухвалювати ефективні рішення у турбулентні часи? Як змінюється управлінський підхід і що робить сучасного лідера сильним?

Хто виступить на саміті?

До саміту вже долучилися:

Руслан Шостак , президент корпорації TERWIN, засновник EVA і VARUS, один із найбільших інвесторів України, ініціатор логістичного проєкту WINHUB ($700 млн);

, президент корпорації TERWIN, засновник EVA і VARUS, один із найбільших інвесторів України, ініціатор логістичного проєкту WINHUB ($700 млн); Олександр Богуцький , СЕО Starlight Media, під його керівництвом компанія зміцнила лідерство на ринку та розширила європейське партнерство у сфері виробництва контенту, маркетингу та соціальних кампаній;

, СЕО Starlight Media, під його керівництвом компанія зміцнила лідерство на ринку та розширила європейське партнерство у сфері виробництва контенту, маркетингу та соціальних кампаній; Мауро Лонгобардо , генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", експерт і управлінець з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі металургії;

, генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", експерт і управлінець з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі металургії; Олена Шуляк , голова комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та партії "Слуга народу", ініціаторка цифровізації будівельної галузі, механізму компенсацій за зруйноване житло та реформ у сфері містобудування;

, голова комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та партії "Слуга народу", ініціаторка цифровізації будівельної галузі, механізму компенсацій за зруйноване житло та реформ у сфері містобудування; Віталій Коваль , міністр аграрної політики та продовольства України, колишній очільник Фонду держмайна України, ексголова Рівненської ОДА, підприємець, а також активний діяч у сфері спорту та член НОК України;

, міністр аграрної політики та продовольства України, колишній очільник Фонду держмайна України, ексголова Рівненської ОДА, підприємець, а також активний діяч у сфері спорту та член НОК України; Масі Найєм , засновник ГО "Принцип" та юридичної компанії "Міллер", майор Збройних сил України;

, засновник ГО "Принцип" та юридичної компанії "Міллер", майор Збройних сил України; Сергій Вовченко , голова наглядової ради "Молочного альянсу", підприємець із 25-річним досвідом, колишній голова правління банку "Аваль";

, голова наглядової ради "Молочного альянсу", підприємець із 25-річним досвідом, колишній голова правління банку "Аваль"; Андрій Семченко , директор з корпоративного бізнесу СК ІНГО, з 2007 року працює у сфері страхових фінансів, впроваджує інноваційні підходи для підтримки бізнесу;

, директор з корпоративного бізнесу СК ІНГО, з 2007 року працює у сфері страхових фінансів, впроваджує інноваційні підходи для підтримки бізнесу; Петро Чернишов, голова наглядової ради Київського авіаційного інституту, підприємець та інвестор, колишній топменеджер "Carlsberg Україна" та "Київстар", засновник освітнього проєкту "Контора Рі", який реформує викладання математики в Україні.

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