Цены на арбузы в Украине упали до рекордного уровня, обвалившись за сезон в 15 раз

Цены на арбуз в Украине в последние недели бьют рекорды падения, причем перспективы снижения пока не исчерпаны. Как пишет EastFruit, на данный момент средняя оптовая цена на качественный арбуз в производственных регионах Украины не превышает 80 копеек/кг, что более чем второе меньше, чем на ту же дату 2020 года и является самой низкой ценой на эту бахчевую культуру за последние четыре сезона.

Отмечается, что сезон арбуза в этом году начался с опозданием на две недели относительно средних многолетних сроков, из-за чего стартовые цены на эту культуру были значительно выше, чем обычно.

Так, еще 16 июля арбуз в опте продавался по 12 грн/кг. Однако всего за шесть недель оптовая цена обвалилась сразу в 15 раз. Подобного падения цен на арбуз, по словам производителей, не было никогда — ни по скорости, ни по показателю цены в переводе на валюту.

Как указывает издание, учитывая более позднее, чем обычно, начало сезона, предложение арбуза на рынке может продолжать расти еще не мене двух недель, что может еще более пагубно сказаться на ценах. Производители опасаются, что убирать его станет просто невыгодно.

Поддержать цены мог бы более системный экспорт арбуза: к примеру, в Польше, являющейся традиционно крупнейшим рынком сбыта украинского арбуза, цены достигают 36 центов США за кг — в 13 раз больше, чем в Украине. Однако и в Польше цена упала по отношению к прошлогодней на 30%.

"В прошлом году Украина вернулась в число 25 крупнейших мировых экспортеров арбуза, поставив на внешние рынки рекордные 33,9 тысячи тонн. Однако 2020 год был особенным — в этом году экспорт обходится дороже, и цены на арбуз в Европе ниже, что делает экспорт менее привлекательным", — поясняет экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

Другой проблемой развития экспорта арбуза из Украины, по его словам, является ограниченность выращивания тех гибридов бахчевых, которые пользуются повышенным спросом на рынках ЕС, а именно бессемянных арбузов небольшого размера.

"Поэтому украинские экспортеры по-прежнему поставляют продукцию преимущественно в те страны, где потребители к ней привыкли: Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Беларусь и Румыния. А вот поставки в Швецию, Германию и Великобританию, которые мы бы быть перспективным каналом сбыта с привлекательной ценой, остаются очень ограниченными", — отметил эксперт.

Отметим, что в Киев 21 августа прибыла по Днепру баржа с арбузами, выращенными в трех хозяйствах Херсонской области, которую отправили в столицу 13 августа.