В Киев снова отправляют баржу с херсонскими арбузами: прибудет ко Дню Независимости (ФОТО)

Несамоходное судно компании "Нибулон" с 350 тоннами херсонских арбузов 20 августа 2021 года прибудет на перегрузочный терминал в Переяславе, а накануне Дня Независимости ягоды попадут в торговые залы киевских супермаркетов сети "Сильпо".

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Об этом сообщает пресс-служба ООО СП "Нибулон".

Указано, что судно NBL-003 отправилось в рейс 14 августа. Перед этим на грузовом причале филиала "Голопристанская" его загрузили 350 тоннами херсонских арбузов.

В компании добавили, что баржа с арбузами отправляется по Днепру в Киев пятый год подряд.

Как рассказал в Facebook один из участников проекта, фермер Александр Синенко, арбузы выращены в селе Чулаковка Скадовского района.

Напомним, в 2020 году баржа с арбузами прибыла в Киев также накануне Дня Независимости.

Впервые же баржу с херсонскими арбузами отправили по Днепру в Киев в 2017 году.

В марте 2020 года географическое указание "Херсонский арбуз" получило логотип.

Также сообщалось, что в городе Голая Пристань Херсонской области в 2020 году начал свою работу мини-завод по производству арбузного меда (бекмес).