ChemElements змінює правила ринку AdBlue України

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Українська компанія ChemElements виготовляє найкращий в Європі реагент для дизельних автомобілів AdBlue PureDrive. Підприємство пройшло сертифікацію від Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA), яка оцінила систему управління якості виробництва AdBlue 96,7 балами зі 100. Сьогодні компанія займає перші позиції за якістю на українському ринку та може повністю замінити європейські аналоги.

ChemElements спеціалізується на виготовленні чистих хімічних сполук для харчової, фармацевтичної, тваринницької та технічної промисловості, забезпечуючи своїми реагентами підприємства з усього світу. Сьогодні, коли українська техніка потребує якісного та доступного реагенту AdBlue, компанія зосередилася саме на його виготовленні та поліпшенні якості обслуговування.

Сертифікати якості та найвища оцінка якості в Європі від VDA підтверджують чистоту AdBlue PureDrive. Саме вона знижує ризики поломки авто. Також AdBlue PureDrive допомагає на 90% знизити викиди оксидів азоту дизельним автотранспортом. Це відчутно впливає на глобальну екологічну ситуацію та може кардинально покращити екологію в Україні.

Компанія слідкує не тільки за якістю самого реагенту, але й за дотриманням стандартів обслуговування. За міжнародним стандартом ISO 22241 виробник реагенту AdBlue несе відповідальність за його якість «до баку». Це означає, що саме виробник повинен гарантувати якість транспортування, зберігання та розливу речовини. Тож компанія пропонує своїм клієнтам безкоштовно встановити спеціалізоване обладнання в автопарках. Це допоможе споживачам довше зберігати якість реагенту та безпечно і зручно заливати AdBlue PureDrive.

«У нас виникли проблеми з якістю польського АdBlue, тож ми шукали заміну. AdBlue PureDrive – цe дійсно німецька якість і я дуже задоволений, що ми маємо власного виробника AdBlue в Україні, у нас на Черкащині. Хлопці дійсно роблять якісно свою справу, дуже професійно», – поділився постійний клієнт компанії Ворона Микола, власник автотранспортного підприємства для міжнародних перевезень.

Сьогодні для військової техніки AdBlue – надзвичайно важливий, адже саме від нього залежить безперебійний рух техніки на фронті. Тож компанія щомісяця передає 5 тисяч літрів AdBlue PureDrive на потреби ЗСУ, що забезпечує безперебійну роботу десятків одиниць сучасної військової техніки.

«Ми продовжуємо працювати в Україні за німецькими стандартами, ще раз доводячи, що європейська якість та сервіс можливі й у нас. У складні для країни часи не можна робити жодних поступок у якості, адже від цього залежить майбутнє наших дітей та цілої країни», – говорить генеральний директор та засновник підприємства Вячеслав Леоненко.

ДОВІДКА:

AdBlue – це 32,5% водний розчин карбаміду (сечовини), який використовується для зменшення шкідливих викидів дизельних автомобілів. За допомогою спеціальної системи, вбудованої у дизельні автомобілі, AdBlue впорскується у вихлопну систему та нейтралізує оксиди азоту. Його використання сьогодні є обов’язковим як частина державних екологічних норм. Без AdBlue система авто не дозволяє завести двигун, зменшуються показники його потужності під час руху.

ChemElements – українська компанія з виробництвом у Черкасах. Завод з більш ніж 100-літньою історією спеціалізується на виготовленні чистих хімічних сполук та є багаторічним партнером для українських та світових підприємств у фармацевтичній, харчовій, сільськогосподарській промисловості. Продукція та умови виробництва відповідають вимогам ISO 9001, FSSC 22000, Kosher, Halal MUI.

Контакти для медіа:Зіненко Олександра Ігорівна +38 050 6 987 432

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