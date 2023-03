Common Help Ukraine: ультрамарафон до перемоги триває

Для Асоціації "Дунайська Соя" участь у гуманітарних проєктах була очевидною. Як і всіх українців, життя яких із повномасштабним вторгнення 24 лютого змінилось на до і після. Як тільки була нагода, компанія одразу підключилася до гуманітарних ініціатив, зокрема, до проєкту Common Help UA, один із засновників якого — агропромхолдинг "Астарта-Київ". Агропромхолдинг є членом та партнером Асоціації «Дунайська Соя» з 2019 року.



Компанії імпонувало те, що разом із Common Help UA, з-поміж іншого, вони змогли долучитися до допомоги особливо вразливим категоріям населення — внутрішньо переміщеним та особам, які перебувають у психоневрологічних інтернатах. Адже саме ці люди не можуть подбати про себе самостійно, а відтак потребують особливої допомоги та уваги.



Завдяки кооперації з Common Help UA за минулий рік допомогу та гуманітарні продуктові набори, одяг, постільну білизну, посуд, техніку та генератор отримали приблизно 2000 осіб на території 13 територіальних громад та мешканці 6 психоневрологічних інтернатів. Продуктові набори формували із продуктів національних та регіональних виробників, щоб у такий спосіб підтримати одночасно і національний бізнес.



Аби допомагати українцям під час війни, «Дунайська Соя» підтримує, крім ініціативи Common Help UA, й інші локальні гуманітарні проєкти з партнерами в Україні та Молдові для допомоги вимушено переміщеним українцям, особам з інвалідністю, соціально чутливим категоріям громадян. У межах спільного благодійного проєкту разом з Об’єднанням «Органічна Ініціатива» були сформовані та надані продукти вагою 10 357 тонн від українських органічних фермерів 600 внутрішньо переміщеним особам, які проживають в екопоселеннях та якими опікуються організації Global Ecovillage Network Ukraine та НГО «Пермакультура в Україні». Завдяки цьому благодійному проєкту загалом за 2022 рік вдалося збільшити обсяг продажів органічної продукції на внутрішньому ринку України на суму понад 800 тис. грн і таким чином підтримати збут 10 органічних сертифікованих операторів у найважчий для сектору час. Спільно з БФ «ДобраДія» допомогли сформувати 400 наборів продуктів харчування для їх подальшого безоплатного надання громадянам України з інвалідністю та літнім особам, що мають обмежені можливості та проживають на території Києва та Київської області.



Cпільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України «Дунайська Соя» за підтримки Австрійської агенції з розвитку (ADA, Austrian Development Agency) є співорганізатором Українських національних стендів на найбільших європейських аграрних виставках Європи вже другий рік поспіль та домагає українським агрокомпаніям налагодити бізнес-зв’язки і відновити ланцюги постачань, які були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України.



Асоціація «Дунайська Соя» щаслива бути партнером соціальних та гуманітарних проєктів, як-от Common Help UA. Адже важливо на власному прикладі показувати важливість гуртування та спільної допомоги. Кожен може бути частиною цієї важливої ініціативи задля допомоги нашій країні.