Common Help Ukraine: ультрамарафон до перемоги триває

З початком повномасштабної війни ми об’єдналися для перемоги і єдиним фронтом даємо відсіч ворогам: військові — на полі бою зі зброєю в руках, а тил тримають всі, у кого в серці Україна. Ця історія про спільну допомогу — гуманітарний проєкт Common Help UA, який утворився завдяки співпраці бізнесу, громадських організацій та тисяч небайдужих українців, що мають бажання та силу духу огортати теплом та турботою інших.

Common Help UA: початок

"Ми не чекали повномасштабної війни, але морально були до неї готові. Ми мали плани дій, розробляли різні сценарії для бізнесу та великого кола наших людей, які працюють у семи регіонах України. Звісно, ніхто не міг передбачити, що атаки зазнають всі території, але, завдяки єдності команди, спрацювали швидко та були на зв’язку з кожним, — розповідає про взаємодію у перші години вторгнення Світлана Мозгова, директорка департаменту по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу "Астарта-Київ". — Топменеджмент, всі до одного, залишилися в Україні та максимально дбали про свої команди. Кого було потрібно, евакуйовували з Києва та Київської області у більш безпечні регіони — на наші ж підприємства на заході країни. Виплатили заробітну плату наперед за кілька місяців, щоб працівники мали фінансову подушку, могли забезпечити себе всім необхідним та за потреби виїхати закордон. Задіяли всі канали комунікації та безперебійно тримали зв'язок. Виробничі процеси теж не зупинилися, тривала підготовка до весняної посівної — ми зберегли своїх людей і не зупинили роботу.

І в процесі цього зрозуміли, що у нас є ресурси та можливості допомагати більшій кількості людей, аніж наші працівники та їхні родини. Одними з перших разом із командою Благодійного фонду "Повір у себе" долучилися до проєкту "СпівДія", ставши співзасновниками. Ми організували на регіональних підприємствах «Астарти» гуманітарні хаби, таким чином покриваючи допомогою ті регіони, де працює компанія. Працівники компанії та фонду стали першими волонтерами «СпівДії»: цілодобово приймали тисячі звернень на гарячій лінії, формували заявки, доставляли необхідне тим, кому потрібно.

Тим часом українців, які постраждали від війни, втратили геть усе, ставало дедалі більше. Щодня на фронт йшли все нові й нові добровольці, яких потрібно було забезпечувати амуніцією, одягати та надавати засоби захисту — шоломи, бронежилети, шукати спеціалізовану техніку — дрони, рації, тепловізори… У межах "СпівДії" стало затісно, тому БФ "Повір у себе", «Астарта» та кілька партнерів, які виявили бажання долучитися, створили гуманітарний проєкт Common Help UA. То був березень 2022-го.

Світлана Мозгова, директорка департаменту по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу "Астарта-Київ"

Проєкт з невеликої ініціативи з амбітним бажанням допомогти усім, хто потребує підтримки, перетворився у сталу ініціативу, яка успішно реалізується й досі. Десятки партнерів в Україні та за кордоном прозоро та адресно доставляють допомогу у найгарячіші точки нашої країни військовим та цивільним, допомагають людям з інвалідністю, створюють робочі місця, виготовляють консервацію та продуктові набори… Чи втомилися? Ні, ми підзаряджаємо одне одного, мотивуємо та розуміємо, що марафон до перемоги триває. Ми вчимося стійкості, попри все, рухаємося далі, продовжуючи робити те, що маємо".

Партнери Common Help UA: разом ми сила

Зараз проєкт об’єднує 30 партнерів, з якими фонд та компанія співпрацювали ще до повномасштабної війни, а також тих, з якими почали співдіяти під час вторгнення. Це благодійний фонд "Омріяна країна", бізнес-центр Astarta Organic Business Center, посольство Швейцарії в Україні, "Карітас", Райффайзен Банк, Glovo, Укрпошта, авіакомпанія SkyUP, португальська волонтерська організація UAPT, Carlsberg, Федерація роботодавців України, Vodafone, Центр Анни Київської, Київська школа економіки, німецький банк DEG, канадський інвестиційний фонд Fairfax, компанія ED&F Man, Всесвітня продовольча програма ООН, платформа «СпівДія», цифрова платформа Creatio, Espreso.tv, БО Cleveland Maidan Association, гуманітарна організація Samaritan’s Purse, боксерська компанія K2 Promotions, світова боксерська рада WВС, блогери Alex007, Артем Биковець та сотні тисяч небайдужих людей.

Як Common Help UA об’єднує світ

Географія донорів та партнерів платформи Common Help UA дуже велика. Гуманітарні вантажі та фінансову допомогу надсилають зі США, Грузії, Великої Британії, Франції, Канади, Португалії, Нідерландів, Німеччини, Данії, Швеції, Іспанії.

Як все працює?

На довірі та прозорості, які підкріплені сучасними диджитал-інструментами, що дозволяють проєкту надавати оперативну звітність за кожен отриманий гуманітарний вантаж.

Команда проєкту контролює, щоб допомога надходила саме тим, хто її потребує. Звіти надсилають донорам та партнерам, які бачать, що саме, кому і куди розподіляється. Регулярні звіти дають можливість посилити співпрацю та довіру з боку партнерів.

Common Help UA — це понад тисячі волонтерів з числа працівників "Астарти", БФ "Повір у себе" та партнерів, які підтримують проєкт. На Полтавщині, Вінниччині та Хмельниччині діють вісім гуманітарних хабів, куди доставляють гуманітарні вантажі, розфасовують, обліковують та передають українцям — військовим і цивільним. У кожному хабі є куратор, який і збирає запити на допомогу. Це потребує постійної включеності у життя того регіону, де він перебуває, взаємодії з органами влади, громадськими організаціями для координування спільних дій. Команда проєкту на зв’язку 24/7.

Гуманітарний напрям:

Психологічна підтримка: проведення психологічних сесій онлайн для працівників, мешканців громад та внутрішньо переміщених осіб у форматі групових та індивідуальних консультацій з психологами, психотерапевтами — майже 200 осіб отримали допомогу; створення груп підтримки для дружин мобілізованих працівників "Астарти"; створення спільноти агентів надання екстреної психологічної допомоги у регіональних хабах — проведено навчання для волонтерів проєкту, надано рекомендації, як швидко привести людину в ресурсний психологічний стан, вивести із стану шоку тощо.

Релокація працівників та членів їхніх родин з територій активних бойових дій: понад 600 осіб було евакуйовано в західні області, де працює "Астарта". Родини були забезпечені житлом, харчуванням та всім необхідним для влаштування повноцінного побуту.

Надання житла внутрішньо переміщеним особам — понад 1000 осіб тимчасово проживали або продовжують перебувати у гуртових поселеннях на території, де діє гуманітарний проєкт Common Help UA. Це Харківська, Полтавська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Житомирська області. У межах проєкту проводять ремонти приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб, створюючи комфортні умови для перебування дорослих і дітей. Одним з останніх було відремонтовано приміщення колишньої школи у селі Семки, що на Вінниччині, де зараз проживають 50 людей та отримують допомогу на постійній основі.

Відновлення деокупованих територій: гуманітарний проєкт та партнери займалися відновленням житла для постраждалих сімей селища Велика Димерка. Після деокупації було передано обладнання, генератори та продукти Бучанській громаді, відновлено та обладнано інклюзивно-ресурсний центр Бородянки.

Підтримка людей з інвалідністю: проєкт допомагає Західному реабілітаційно-спортивному центру Національного комітету спорту інвалідів України, що на Львівщині. Центр став надійним притулком для понад 400 переселенців з найкритичніших регіонів України, серед яких 92 дитини, вагітні жінки, літні люди, особи з інвалідністю. Багато з них пересуваються на колісних кріслах. Прихисток від війни знайшли тут і члени паралімпійської збірної з родинами.

Команда гуманітарного проєкту Common Help UA відреагувала на потреби центру та систематично доставляла продукти харчування, засоби особистої гігієни, посуд, спеціалізоване обладнання для реабілітації ходуни, милиці, інвалідні візки та вкрай необхідні комплектуючі матеріали для них.

У межах проєкту допомогу також отримують спеціалізовані заклади: Базалійський, Кушнирівський та Меджибізький будинки-інтернати, Виноградівський та Дунаєвецький психоневрологічні інтернати, Галущинецьке відділення для людей похилого віку, куди були евакуйовані пацієнти з території активних бойових дій. Зокрема, у ці заклади переїхали пацієнтки Оскільського психоневрологічного диспансеру з Харківщини. І завдяки Common Help UA та партнерам проєкту, зокрема Асоціації "Дунайська Соя", вони не залишаються наодинці з проблемами, які принесла війна.

Для Асоціації "Дунайська Соя" участь у гуманітарних проєктах була очевидною. Як і всіх українців, життя яких із повномасштабним вторгнення 24 лютого змінилось на до і після. Як тільки була нагода, компанія одразу підключилася до гуманітарних ініціатив, зокрема, до проєкту Common Help UA, один із засновників якого — агропромхолдинг "Астарта-Київ". Агропромхолдинг є членом та партнером Асоціації «Дунайська Соя» з 2019 року.



Компанії імпонувало те, що разом із Common Help UA, з-поміж іншого, вони змогли долучитися до допомоги особливо вразливим категоріям населення — внутрішньо переміщеним та особам, які перебувають у психоневрологічних інтернатах. Адже саме ці люди не можуть подбати про себе самостійно, а відтак потребують особливої допомоги та уваги.



Завдяки кооперації з Common Help UA за минулий рік допомогу та гуманітарні продуктові набори, одяг, постільну білизну, посуд, техніку та генератор отримали приблизно 2000 осіб на території 13 територіальних громад та мешканці 6 психоневрологічних інтернатів. Продуктові набори формували із продуктів національних та регіональних виробників, щоб у такий спосіб підтримати одночасно і національний бізнес.



Аби допомагати українцям під час війни, «Дунайська Соя» підтримує, крім ініціативи Common Help UA, й інші локальні гуманітарні проєкти з партнерами в Україні та Молдові для допомоги вимушено переміщеним українцям, особам з інвалідністю, соціально чутливим категоріям громадян. У межах спільного благодійного проєкту разом з Об’єднанням «Органічна Ініціатива» були сформовані та надані продукти вагою 10 357 тонн від українських органічних фермерів 600 внутрішньо переміщеним особам, які проживають в екопоселеннях та якими опікуються організації Global Ecovillage Network Ukraine та НГО «Пермакультура в Україні». Завдяки цьому благодійному проєкту загалом за 2022 рік вдалося збільшити обсяг продажів органічної продукції на внутрішньому ринку України на суму понад 800 тис. грн і таким чином підтримати збут 10 органічних сертифікованих операторів у найважчий для сектору час. Спільно з БФ «ДобраДія» допомогли сформувати 400 наборів продуктів харчування для їх подальшого безоплатного надання громадянам України з інвалідністю та літнім особам, що мають обмежені можливості та проживають на території Києва та Київської області.



Cпільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України «Дунайська Соя» за підтримки Австрійської агенції з розвитку (ADA, Austrian Development Agency) є співорганізатором Українських національних стендів на найбільших європейських аграрних виставках Європи вже другий рік поспіль та домагає українським агрокомпаніям налагодити бізнес-зв’язки і відновити ланцюги постачань, які були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України.



Асоціація «Дунайська Соя» щаслива бути партнером соціальних та гуманітарних проєктів, як-от Common Help UA. Адже важливо на власному прикладі показувати важливість гуртування та спільної допомоги. Кожен може бути частиною цієї важливої ініціативи задля допомоги нашій країні.

Про участь у проєкті Асоціації «Дунайська Соя» (Приховати)

Оксана Просоленко, виконавча директорка, регіональна директорка у Східній Європі Асоціації "Дунайська Соя"

"Жорстокий характер війни проти України не залишає місця для милосердя, проте саме у ці моменти ми мусимо щонайбільше проявити свою людяність. Зусилля таких організацій, як Common Help UA, демонструють, що можуть зробити люди, об'єднавши зусилля та доклавши свій розум і серце. Прислухавшись до заклику про допомогу, ми надали її соціально незахищеним категоріям населення — тим, хто найбільш цього потребує, тим хто залишився найуразливішим у цій страшній біді, — говорить Оксана Просоленко, виконавча директорка, регіональна директорка у Східній Європі Асоціації "Дунайська Соя". — Щодня у нашій команді виникає питання: «А що ще ми можемо зробити? Де є наша сильна сторона, яка може допомогти простим людям, агрокомпаніям, фермерам?" І це те, що нас рухає кожного дня вже понад рік».

Військовий напрям: купуємо та передаємо автомобілі, спеціалізовану техніку та обладнання, найрізноманітнішу амуніцію, забезпечуємо захисників та захисниць необхідним спорядженням, щоб вберегти їхнє здоров’я та життя і підвищити ефективність на полі бою.

Одним із перших до військового напряму проєкту Common Help UA долучився благодійний фонд "Омріяна країна". Разом ми робили неможливе: на початку повномасштабної війни вкрай бракувало військового спорядження, техніки, але ми не знали слова "неможливо" і знаходили навіть те, чого, здавалося, немає. Ми швидко опанували техніку плетіння маскувальних сіток та костюмів-кікімор: у наших колекціях, переданих на фронт, були і літо, і зима, і степ. Наші «комонхелпівці» навчилися плести сітки якісно, для цього переглядали майстер-класи, підбирали хороший матеріал і плели так, щоб вони дійсно маскували.

Машини, квадрокоптери, ноутбуки, планшети, відеокамери, телевізори, генераторні станції, протигази, бронежилети, військова форма та багато інших предметів першої потреби — це лише невеликий перелік того, що надав гуманітарний проєкт приблизно 50 тисячам військових, або 10 бригадам. Також Common Help UA доставив тисячі одиниць амуніції, продуктів харчування і медикаментів на суму майже 150 млн грн для наших військових. Робота за цим напрямом триває.

Економічний напрям: через війну багато людей залишилися без роботи і засобів для існування, тому важливо дбати про економічну стійкість громад, надаючи гранти для розвитку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, підтримку локального виробника.

Глобальна мета проєктів — створити нові робочі місця, підтримати місцевих виробників та опосередковано зробити внесок в економіку та розвиток України та її територій.

Виготовлення консервації: на чотирьох локаціях у Полтавській та Хмельницькій областях волонтери проєкту та активні переселенці організували виробництво власної консервації. Сьогодні асортимент налічує понад три десятки найменувань. За час існування ініціативи було виготовлено майже 35 410 одиниць продукції, аби надіслати її у вигляді допомоги тисячам людей у всіх куточках країни. Такому потужному результату команда проєкту завдячує підтримці партнерів, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають Україні, зокрема Посольству Швейцарії в Україні.

Волонтери проєкту та активні переселенці організували виробництво власної консервації Волонтери проєкту та активні переселенці організували виробництво власної консервації Волонтери проєкту та активні переселенці організували виробництво власної консервації Волонтери проєкту та активні переселенці організували виробництво власної консервації Волонтери проєкту та активні переселенці організували виробництво власної консервації

Проєкт "Сміливі"

Учасники проєкту — це внутрішньо переміщені особи, родини військовослужбовців, особи з незахищених верств населення у Полтавській, Вінницькій та Хмельницькій областях, які мають амбіції та бажання розвивати українське виробництво. Тому Райффайзен Банк, агропромхолдинг "Астарта-Київ", БФ "Повір у себе" та БО «Світло надії» спільно реалізують проєкт мінігрантів «Сміливі» у межах Common Help UA.

Майже 120 охочих подали заявки на участь у проєкті. Комісія обрала 60 найкращих. 25 підприємців пройшли навчання та отримали фінансову підтримку для свого бізнесу — необхідні матеріали та обладнання.

Проєкт "Сміливі" допоміг підприємцям пройти навчання та отримати фінансову підтримку для свого бізнесу Проєкт "Сміливі" допоміг підприємцям пройти навчання та отримати фінансову підтримку для свого бізнесу Проєкт "Сміливі" допоміг підприємцям пройти навчання та отримати фінансову підтримку для свого бізнесу Проєкт "Сміливі" допоміг підприємцям пройти навчання та отримати фінансову підтримку для свого бізнесу Проєкт "Сміливі" допоміг підприємцям пройти навчання та отримати фінансову підтримку для свого бізнесу

Проєкт "Курс на незалежність"

220 учасників пройшли навчальний курс, а 60 переможців конкурсу грантів отримали 720 тис. євро на придбання обладнання для розвитку та масштабування власної справи. Проєкт діє завдяки німецькому банку розвитку DEG, агропромхолдингу "Астарта-Київ", БО "Світло надії" та агенції місцевого економічного розвитку «AMEP».

Напрями бізнес-ідей проєкту пов’язані з продовольчою безпекою — агропереробні підприємства, бізнеси харчової галузі. 10% виробленої продукції учасники щомісяця передають громадам для створення продовольчого банку для тих, хто цього потребує.

"Ми намагаємося охопити найважливіші сфери, адже розуміємо, що для перемоги нашої країни потрібно, щоб військові мали усе необхідне, щоб була економічна стабільність, а громадяни, які залишаються в Україні, могли жити тут та працювати", — наголошує Світлана Мозгова.