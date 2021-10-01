Бизнес вчера, 17:38

Дело по иску "Стоп шлам" было распределено в суде с фальсификациями — адвокат НГЗ

Документы были оформлены под покровом ночи

Николаевский глиноземный завод. Фото: НикВести Николаевский глиноземный завод. Фото: НикВести
Николаевский глиноземный завод. Фото: НикВести

По официальным данным, содержащимся в автоматизированной системе документооборота суда, сотрудники Заводского районного суда Николаева сфальсифицировали распределение дела на судью Ирину Боброву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НГЗ на странице в Фейсбук.

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"19 ноября 2020 года в 13 ч 46 мин дело зарегистрировал секретарь суда. В 17 ч 04 мин руководитель аппарата суда Наталья Николаева поставила незаконные отметки о завершении рабочего времени 5 судьям из 6, которые имели соответствующую квалификацию для автораспределения. А в 23 ч 33 мин секретарь провела распределение на одного судью, который остался, — Ирину Боброву", — передает пресс-служба НГЗ слова адвоката завода Владимира Ващенко.

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Однако, по словам адвоката, согласно табелю учета рабочего времени и расчетных ведомостей, Боброва не работала сверхурочно в этот день, а приказ о ее дежурстве был оформлен позже, поэтому является поддельным.

"Это еще раз подтверждает, что изначально иск о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн за якобы моральный вред является спланированной рейдерской атакой, в которую вовлечены не только псевдоактивисты, а и продажные эксперты и коррумпированные судьи. Надеемся, что вскоре действиям всех фигурантов дадут законную, непредвзятую и объективную оценку как правоохранительные органы, так и представители судейского корпуса", — говорится в сообщении.

Ранее директор по производству НГЗ Владимир Красноярский заявил, что те, кто атакует НГЗ, просто манипулируют общественным мнением, показывая фотографии десятилетней давности и рассказывая об экологической катастрофе.

В то же время НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла решение в пользу "Стоп шлам". Также действия учредителей общественной организации, судей и экспертов, которые были привлечены, расследуют в полиции и ГБР.

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