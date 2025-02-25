Демократичний тиждень Карпатського моря 2025

Дата: 28 квітня – 2 травня 2025 року

Місце проведення: Трускавець та Східниця, Львівська область

Демократичний тиждень Карпатського моря – це унікальний форум, що об'єднує представників влади, бізнесу, громадянського суспільства та міжнародних партнерів для обговорення ключових викликів та можливостей України в сучасному світі. Захід спрямований на зміцнення демократичних інституцій, підтримку громадської активності та формування стратегій розвитку країни.

Місія та унікальність форуму

На відміну від інших подібних заходів, Демократичний тиждень Карпатського моря є українським аналогом скандинавських демократичних фестивалів, таких як норвезький Arendalsuka. Цей форум створює відкритий простір для діалогу між різними секторами суспільства, сприяючи обміну досвідом та ідеями. Його унікальність полягає в інтеграції європейських демократичних традицій в український контекст, що дозволяє об'єднати національні та міжнародні зусилля для досягнення спільних цілей.

Форум також часто називають "українським Давосом" через його масштабність та впливовість. Як і Всесвітній економічний форум у Давосі, Демократичний тиждень Карпатського моря збирає провідних експертів, політиків та бізнесменів для обговорення глобальних та національних питань, проте з акцентом на демократичні процеси та громадянське суспільство.

Основні теми форуму

Програма заходу охоплює широкий спектр актуальних для України тем:

Соціальна згуртованість та стійкість суспільства: обговорення шляхів зміцнення єдності та взаємопідтримки в умовах сучасних викликів.

Зелена відбудова країни: розгляд екологічних аспектів відновлення інфраструктури та впровадження стійких технологій.

Роль медіа як голосу опору: аналіз впливу засобів масової інформації на формування громадської думки та протидію дезінформації.

Міжнародна дипломатія: стратегії посилення міжнародної підтримки та співпраці для забезпечення національних інтересів України.

Регіональна співпраця: вивчення можливостей партнерства між різними регіонами України та зарубіжними партнерами.

Економічний розвиток: пошук шляхів стимулювання економічного зростання, підтримки підприємництва та залучення інвестицій.

Людський капітал: питання освіти, охорони здоров'я та соціального захисту як основи розвитку суспільства.

Відновлення України: комплексний підхід до післявоєнної відбудови країни з урахуванням сучасних викликів та можливостей.

Формат заходу

Форум пропонує різноманітні формати участі, включаючи панельні дискусії, майстер-класи, воркшопи та неформальні зустрічі. Особлива увага приділяється інтерактивності та залученню учасників до активного обговорення. Культурні заходи, презентації локальних ініціатив та мистецькі проекти доповнюють офіційну програму, створюючи атмосферу співпраці та взаєморозуміння.

Як долучитися

Організатори запрошують усіх зацікавлених стати частиною Демократичного тижня Карпатського моря 2025. Можливі форми участі:

Організація панельних дискусій: подання пропозицій щодо проведення власних тематичних сесій.

Реєстрація спікерів та учасників: заповнення відповідних форм для виступів або відвідування заходів.

Волонтерство: долучення до команди організаторів для набуття досвіду та підтримки проведення форуму.

Детальна інформація та реєстрація доступні на офіційному сайті: https://carpathianweek.org.ua/

Приєднуйтесь до Демократичного тижня Карпатського моря 2025 та внесіть свій вклад у формування демократичного майбутнього України!