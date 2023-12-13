Денис Хренов: AB InBev Efes Україна готова до впровадження розширеної відповідальності виробника

30 листопада в Києві відбулася щорічна бізнес-зустріч «Напої України», яка об'єднала виробників напоїв, представників ритейлу та постачальників пакування.

Заступник головного виконавчого директора AB InBev Efes Україна Денис Хренов став учасником дискусійної панелі «Розширена відповідальність виробників. Вітчизняні практики».

Під час панелі учасники обговорили проблему управління та поводження з відходами, яка на сьогодні є одним із найбільших екологічних викликів, що стоять перед Україною. Наразі найкращою практикою поводження з відходами є практика європейських країн, яка базується на Директиві 2008/98/ЄС. Вона передбачає максимальний фокус на повторне використання ресурсів, ресурсозбереження та заміщення первинних природних ресурсів вторинними. Таким чином, Директива допомагає зменшити негативний вплив на довкілля й забезпечити збереження природних ресурсів, а також чітко регламентувати питання утворення та поводження з відходами.

Зокрема однією з важливих пунктів Директиви є принцип розширеної відповідальності виробника (РВВ). Згідно з нею, саме виробник несе відповідальність за упаковку та продукцію в ній, він має забезпечити роздільний збір, передачу на переробку чи відновлення пакування. Додатковим необхідним елементом для повноцінної роботи системи розширеної відповідальності виробника є спеціальне маркування.

На сьогодні в Україні досі повноцінно не реалізований механізм РВВ через відсутність прийняття необхідного законодавства. Робота законотворців у цьому напрямку триває вже понад 10 років. Зі свого боку українські виробники також активно долучаються до напрацювання законодавчих пропозицій стосовно дієвих інструментів для впровадження ефективної системи РВВ.

«Наразі бачимо позитивний рух. Наскільки розуміємо, то є план прийняти закон протягом 2024 року», - коментує Денис Хренов.

Як соціально відповідальний бізнес, що прагне довгострокового сталого розвитку, AB InBev Efes Україна у своїй роботі дотримується принципів дбалого використання природних ресурсів та відповідального поводження з відходами. Одна з екологічних цілей компанії до 2025 року має на меті використання 100% оборотної тари чи пакування із переважно перероблених матеріалів. Таким чином, компанія прагне до зменшення обсягу первинних пакувальних матеріалів та збільшення кількості оборотного пакування, як от кега чи оборотна скляна пляшка, тим самим сприяє зменшенню відходів упаковки.

«Наша компанія є одним з найбільших виробників напоїв в Україні, тож ми використовуємо дуже багато пакування – як одноразового, так і багаторазового, яке, до речі, є найбільш екологічним і має окрему систему поводження з ним. Як представники великого бізнесу, ми вже давно працюємо над впровадженням системи розширеної відповідальності виробника і готові до роботи на ринку, де буде якісна та працююча система поводження з відходами», – наголосив Денис Хренов під час своєї промови.

На думку Дениса Хренова, система розширеної відповідальності виробника має бути формою самоорганізації бізнесів для координації зусиль задля роздільного збору та подальшого відповідального поводження з відходами пакування. За його словами, компанія AB InBev Efes Україна є активним прихильником впровадження РВВ та зацікавлена мати ефективну та діючу систему, яка пропонуватиме вигідний тариф як виробнику, так і споживачу продукції в упаковці.

«У цьому напрямі ми співпрацюємо з “УКРПЕК” та разом з іншими великими компаніями. Ми бачимо, що ключовими умовами впровадження РВВ є ухвалення відповідного законодавства та вирішення організаційних моментів щодо можливості створення юридичних осіб для організацій-операторів ринку роздільного збору відходів, наразі цей процес потребує отримання дозволу від АМКУ», – підсумував він.

Система розширеної відповідальності виробника у контексті поводження з відходами ефективно працюватиме за умови співпраці бізнесу та розуміння споживачів принципів правильного сортування відходів. Саме тому масштабне навчання для населення має стати обов’язковою частиною стратегії впровадження РВВ.

Цей підхід вже реалізує у своїй діяльності Українська Пакувально-Екологічна Коаліція («УКРПЕК»), яка є неприбутковою організацією та підтримується виключно за рахунок внесків представників відповідального бізнесу. Укрпек вже має досвід реалізації пілотного проєкту у Вишгороді для шкіл і дитячих садків, яким було надано контейнери та навчальні матеріали про поводження з відходами та правильне сортування сміття. Найближчим часом географія таких пілотних ініціатив розширюватиметься, зокрема, планується охопити Ворзель, Ірпінь, Бучу, для яких вже закупили 400 контейнерів для сортування сміття.