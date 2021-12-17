Депрессии сотрудников обходятся глобальной экономике в $1 трлн. — исследование

Компании должны больше прислушиваться к потребностям своих сотрудников, заботиться о них и быть более «человечными».

Компания grc.ua представила исследование о трендах рынка труда 2021 года. Так, по итогам опроса бизнеса стало понятно, что 2020 заставил работодателей войти в 2021 в мобилизованном состоянии.

Гибридный формат. Компании становятся более гибкими

Эпидемия коронавируса заставила компании пересматривать форматы работы и организацию рабочего места сотрудников. В прошлом году этот процесс носил хаотический характер, но уже в 2021 году бизнес массово внедряет гибридные рабочие пространства.

Прогнозы по поводу того, что удаленный формат работы не будет эффективным, не оправдались. Компании столкнулись с тем, что сотрудники уже привыкли работать удаленно и не спешат возвращаться в офисы. Согласно данным grc.ua, только 59% соискателей согласны работать full-time в офисе. И это заставляет работодателей быть более гибкими и прислушиваться к своим работникам, чтобы привлекать и удерживать талантливых сотрудников.

Рабочее место проходит процесс эволюции. От больших офисов с разными функциональными пространствами или отдельными кабинетами до персонализированного рабочего места или домашнего офиса. Время, потраченное на дорогу на работу, теперь воспринимается по-другому. В больших городах сотрудники чаще ищут работу рядом с домом, а компании предлагают для работников коворкинг-пространства в удобном расположении к месту жительства. Домашний офис и комфортная работа из дома становятся наиболее распространенным явлением.

Вовлеченность сотрудников требует новых усилий и мер

Бесспорным минусом гибридного формата работы для компаний стало отстранение сотрудников от корпоративных процессов, ослабление социальных связей и сложность в разграничении личной жизни и работы. Для того чтобы удерживать уровня вовлеченности сотрудников, необходимы сознательные усилия.

Преуспевают те компании, которые формируют команды, адаптированные под удаленный режим работы. Институт общественного мнения Gallup Analytics (США) подсчитал, что правильно организованная дистанционная работа улучшает HR-брендинг и является результативной политикой привлечения талантов. Почти 54% офисных сотрудников предпочтут компанию, предложившую работу с гибким графиком и возможностью работать из дома.

Самым популярным инструментом для поддержки коммуникации и общения внутри компании, перешедшей на гибридный или полностью дистанционный формат работы, являются онлайн-конференции и встречи. Современные платформы для онлайн-конференц-связи позволяют подсчитывать уровень вовлеченности участников – активность, время пребывания во встрече и т.д.

Для повышения вовлеченности украинские компании внедряют well-being программы, еще больше диджитализируют процессы, налаживают внутренние корпоративные коммуникации, обучение и развитие сотрудников, адаптируют корпоративные правила работы под формат дистанционного труда.

Широкая география сотрудников

Remote, или удаленный формат работы, теперь не является привилегией только IT-специалистов. Раньше наблюдалась внутренняя релокация с целью трудоустройства в больших городах, где обычно больше всего работы. Теперь, чтобы получить работу, например в столичной компании, не нужно переезжать в Киев. Глобальная тенденция рынка труда – широкая география рекрутинга в условиях отдаленной работы. Сотрудники могут работать с любой точки мира, если компания не требует постоянного пребывания в офисе. Это, с одной стороны, дает компаниям больший выбор талантливых поисковиков. Не считая того, у поисковиков, претендующих на рабочее место в ведущих компаниях, возросла конкуренция.

Изменение ценностей

Баланс жизни/работа выходит на более высокую позицию в приоритетах работников. Получив возможность работать в удобном формате, в удобное время и в удобном месте, сотрудники стали ценить собственный психологический и физический комфорт. Это касается не только молодого поколения, которому присуще стремление во всем получать удовольствие. Старшее поколение тоже избавляется от страха менять место работы или профессию в поисках лучших условий. Также сотрудники всех возрастов стали придавать смысл своей работе, корпоративной культуре и общей атмосфере в коллективе. Корпоративная культура и ценности занимают третье место при выборе компании как у молодежи, так и у старшего поколения.

Well-being программы

Пребывание в постоянном психологическом напряжении и стрессе из-за эпидемии коронавируса увеличило количество случаев эмоционального выгорания. Burnout, который и в коронавирусный период был распространенным явлением, стал пандемией на глобальном рынке труда. От депрессии и выгорания сегодня страдают 264 миллиона человек во всем мире.

Для бизнеса очевидна зависимость доходности и успеваемости от ментального здоровья. Всемирная организация здоровья утверждает, что депрессии и тревожные нарушения приводят к снижению производительности труда, которое ежегодно обходится глобальной экономике в $1 трлн.

С другой стороны, ВОЗ подсчитала, что если компания занимается здоровьем работников, то каждый доллар, вложенный в программы профилактики и лечения распространенных нарушений психического здоровья, возвращается повышением производительности труда на $4. А для стран с низким и средним уровнем доходов этот показатель повышается до $7 на каждый потраченный доллар. Поэтому забота о здоровье сотрудников стало трендом уходящего года.

Дальнейшая диджитализация

Диджитализация в украинских компаниях происходит в течение определенного периода и является новым трендом. Но переход на новые форматы работы в условиях коронакризиса ускорил цифровую трансформацию проектов обучения, коммуникаций и управления персоналом. Корпоративные чат-боты, социальные сети, игровые приложения для обучения и коммуникации внутри компании становятся все более распространёнными в компаниях разных сфер. Внедрение цифровых технологий в HR-процессы решает ряд задач.

В частности:

Лишает рутины HR-специалистов. Предоставляет возможность для удобного и оперативного сбора данных для people-аналитики.

Улучшает коммуникацию между сотрудниками и между сотрудником и компанией.

Меняет подходы к корпоративному обучению.

Оказывает положительное влияние на восприятие HR-бренда и повышает лояльность сотрудников.



Поэтому, чтобы удерживать позиции на рынке, сегодня недостаточно оперативно реагировать на изменения, следует следить за трендами и внедрять инновационные подходы в HR-процессы заранее.