Дізнайтеся, як з lean налагодити виробництво, експорт та HR на FREE трансляції «Штаб-квартири»

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23 серпня у прямому ефірі проєкту «Штаб-квартира» президент Lean Institute Ukraine Сергій Комберянов поділиться практичними стратегіями lean для побудови стійкого бізнесу та виведення його на нові ринки.

Трансляція безплатна, долучитися може кожен охочий 23 серпня, об 11.00 на порталі delo.ua.

Ви дізнаєтеся:

Які стандарти Lean-проєктування та розміщення допоможуть у релокації бізнесу та виробництва,

Як Lean може допомогти налагодити експорт?

Про використання Lean в управлінні кадрами. Як за допомогою Lean методологію побудувати оргструктуру з урахуванням плинності кадрів – чоловіків.

Що змінилося у взаємодії лідера та працівників, та яка вона – комунікаційна стратегія нових реалій.

Сергій Комберянов — провідний український практик lean. Керує Lean трансформацією таких компаній, як МХП, Нова Пошта, Біофарма, Centravis тощо. Консультант у міжнародних проєктах Coloplast (Угорщина), Autolive (Польща), Cafe 365 (Іспанія), Legal Sea Food (США). Під науковою редакцією Сергія всесвітньо відомі видання «Машина, що змінила світ», «Вміння бачити бізнес-процеси», «Лідерство в стилі Lean» вийшли світ українською мовою.

Проєкт «Штаб-квартира» створений порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших», аби український бізнес міг ефективніше адаптуватися до воєнних реалій, використовуючи досвід провідних підприємців та управлінців.

Долучайтеся до FREE трансляції та отримайте новітні методики, що допоможуть вашому бізнесу розвиватися всупереч турбулентності.