Виноград дешевеет. Обильный урожай снизит цену на 15-20%

В 2021 году в начале сентября оптовые цены на отечественный виноград находятся в диапазоне 25-40 гривен за килограмм в зависимости от его сорта. В ближайшие 2 недели, по мере созревания винограда и увеличения предложения, цены снизятся еще на 15-20% (3-8 гривен).

Об этом Delo.ua рассказали в "Украинском клубе аграрного бизнеса".

По данным УКАБ, за последние пять лет площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Украине сократилась на 13%, до 37,2 тысячи гектаров в 2020 году. В то же время объемы производства винограда сократились на 25%, до 281 тысячи гектаров в этом же году.

Инфографика: УКАБ

При этом аналитики отметили, что даже при сокращении площадей под виноградники в этом сезоне ожидается увеличение урожая и, соответственно, снижение цен на виноград в зависимости от сорта.

Отметим, что низкий валовой сбор винограда в 2020 году, а соответственно, и низкая урожайность винограда, были вызваны засухами в основном регионе выращивания данной культуры — на юге Украины, где выращивается 60% украинского винограда.

Напомним, что импорт португальских вин в Украину вырос более чем на 50%.

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