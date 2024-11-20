Епіцентр презентував перший український ритейл-метавсесвіт на Web Summit 2024

Епіцентр, лідер української омніканальної екосистеми, став головним партнером Мінцифри на Web Summit 2024, де презентував перший в Україні ритейл-метавсесвіт. Ця інноваційна платформа, що стала частиною цифрової трансформації компанії, продемонструвала новий рівень розвитку українського ритейлу та підтвердила відданість Епіцентру інноваціям, стійкості та соціальній відповідальності.

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Epicentr Metaverse — це віртуальний простір, торгово-розважальний центр, який поєднує передові технології, екологічно чисті рішення та передове проєктування, створюючи унікальний досвід для користувачів. Проєкт має на меті не лише модернізацію ритейлу, а й інтеграцію новітніх розробок у сфері сталого розвитку. Дебют Epicentr Metaverse став важливою подією на Web Summit, де першим відвідувачем метавсесвіту став Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

— Epicentr Metaverse — це не просто новий технологічний продукт, а й символ стійкості та інновацій, що відображають прагнення України розвиватися і лідирувати в умовах сучасних викликів. Ми прагнемо продовжувати інвестувати в новітні технології та розвивати наш бізнес попри будь-які труднощі, — зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ “Епіцентр К” у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю та ЗМІ.



Особливим моментом участі на Web Summit стала передача ексклюзивної керамічної плитки пані послу України в Португалії Марині Михайленко. Ця плитка, виготовлена на заводі Epicentr Ceramic Corporation, є унікальним витвором, що поєднує традиційні українські та португальські мотиви.

— Український бізнес, навіть в умовах війни, залишається стійким і створює додану вартість для економіки, зокрема, у виробництві, яке формує важливі сегменти для нашого майбутнього. Важливо, що компанія «Епіцентр» продовжує працювати і розвиватись, використовуючи інноваційні технології навіть через віртуальну реальність, що відкриває нові можливості для співпраці. Особливо цінним є отримати ексклюзивну керамічну плитку, виготовлену з херсонського піску – з території, яка була окупована ворогом. Ця плитка символізує незмінне прагнення українського народу відстояти свою свободу, незалежність і суверенітет, а також побудувати процвітаючу, демократичну, європейську країну - повноцінного члена ЄС і НАТО, - наголосила Марія Михайлова, посол України в Португалії.

Ірина Шинкаренко також взяла участь у суддівстві конкурсу стартапів на Web Summit, підтвердивши важливість підтримки інновацій і підприємництва в Україні.

Важливою частиною участі Епіцентру у саміті була також ініціатива благодійного збору для українських дітей, які втратили батьків у війні. Компанія вдячна усім, хто долучився до цієї благородної справи. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати понад 130 тис. грн для підтримки дітей. Це яскраве підтвердження того, як інновації та технології можуть об’єднувати людей і служити для реалізації важливих соціальних ініціатив.

Про компанію: Епіцентр — лідер української рітейл-індустрії, який забезпечує омніканальну екосистему для своїх клієнтів, поєднуючи традиційні магазини та інноваційні онлайн-сервіси. Компанія активно впроваджує новітні технології, розвиває сталий бізнес та підтримує соціальні ініціативи, сприяючи розвитку економіки та інфраструктури України.