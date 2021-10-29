Если придется, мы готовы отстаивать права на ТМ — Meta.ua о переименовании Facebook

Компания Facebook не обращалась к администрации украинского интернет-портала Meta.ua с вопросом использования названия Meta в рамках смены названия. Об этом в ответ на запрос корреспондента Delo.ua сообщили в Meta.ua.

"Facebook к нам не обращался. Однако при наличии обоснованных оснований в будущем мы готовы отстаивать свои права на торговую марку, регистрацию которой мы, кстати, недавно обновили (после полного приобретения портала Meta.ua украинскими инвесторами в прошлом году)", — говорится в сообщении.

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Как отмечают в администрации, информация о переименовании Facebook оказалась для руководства портала Meta.ua неожиданной.

"Эта новость нас немного удивила, потому что такое переименование компании Facebook было достаточно неожиданным, и, очевидно, не только для нас. Мы восприняли ситуацию в основном положительно. Существенных рисков для себя мы пока не видим, все же название социальной сети остается неизменным", — сообщили в Meta.ua.

В администрации добавили, что никаких предметов для споров между Meta.ua и Facebook нет.

"Насколько нам известно, сейчас у компании Facebook отсутствует юридическое или фактическое представительство в Украине. Так что предметов для спора, соответственно, нет", — подытожили в компании.

Напомним, основатель и СЕО Марк Цукерберг во время презентации Facebook Connect заявил, что компания Facebook сменит название на Meta.

При этом социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.

После заявления Марка Цукерберга о переименовании компании Facebook в Meta, в соцсети были зафиксированы серьезные сбои.

По данным Downdetector, сбои начали фиксироваться с 19:00 28 октября по киевскому времени. Своего пика они достигли в 3-4 часа утра пятницы.