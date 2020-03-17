"Кусочек тряпки и таблетки хлорки": проводники УЗ о средствах защиты и дезинфекции

Вагоны поездов "Укрзализныци" дезинфицируют так же, как и до эпидемии коронавируса, а части проводников компания даже не выдала перчатки и маски. Об этом в комментарии Delo.ua на условиях анонимности рассказал один из работников компании.

При этом в самой "Укрзализныце" на днях объявили об усилении противоэпидемических мероприятий — рассказали, что железнодорожники постоянно проводят влажную уборку и дезинфекцию на вокзалах и в пассажирских вагонах. Сообщение дополнили видео, где работники в спецкостюмах моют вагоны "Интерсити".

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Однако в компании не уточнили, что подразумевается под "усилением мер", ведь уборку и дезинфекцию проводили и до обострения вспышки китайского вируса. В то же время, по словам проводника Геннадия, сегодня работники получают для обработки поверхностей те же средства, что и раньше.

"Я спросил у уборщиков вагонов, выдали ли им что-то новое для обработки поверхностей, а они говорят: убираем тем, что и всегда — дали кусочек тряпки и все те же таблетки хлорки. То есть картинку показывают одну, а по факту в ночных поездах все осталось как прежде", — рассказал проводник.

Геннадий пояснил, что на данный момент уборщики, в основном, пользуются средством I MED — дезинфицирующими таблетками, а также EliteClean — жидкостью для обработки поверхностей без обеззараживающего эффекта. А вот другое антисептическое средство Cee Bee A-18 не выдают уже давно.

При этом, если таблеток хватает для обработки всех поверхностей, то с тряпками для уборки в УЗ дефицит. "Выдают всего один кусочек ткани. Это же смешно — весь вагон обработать одной тряпкой", — возмущается проводник.

Его слова подтверждают и другие проводники. "Мы ветошь уже год не видели, покупают на гуманитарке старую одежду на тряпки и все", — написала проводница Ирина Кратюк под постом УЗ в Facebook.

Также по словам Геннадия, проблемы в компании и с защитой здоровья сотрудников: "Если в поезде больной человек, то по правилам, мы должны его изолировать, но в таком случае я должен быть в маске, которой меня не обеспечили. Самому пришлось покупать и перчатки с антисептиком, хотя мне известно от коллег, что работникам филиала "Украинской железнодорожной скоростной компании" выдали и маски, и перчатки".

Delo.ua запросили у "Укрзализныци" комментарий на счет сложившейся ситуации, однако на момент выпуска материала, на запрос редакции в компании пока так и не ответили.

Как известно, "Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 12:00 среды, 18 марта, до 3 апреля отменит все пассажирские поезда: поезда, которые выедут до 12:00, продолжат следовать по маршруту.