Фактор мотивації: волонтерство як визначальний чинник для росту взаємопідтримки та згуртованості колективу — досвід Slots City

Команда волонтерів зі Slots City щодня допомагає армії та переселенцям. 46% співробітників активно волонтерять або планують стати волонтерами найближчим часом. Понад 90% працівників зізнаються, що їх надихає той факт, що роботодавець веде активну волонтерську діяльність. Волонтерство стало чинником нематеріальної мотивації співробітників. Люди налаштовані пролонгувати волонтерство до повної відбудови країни.

Системні передумови

Бренд онлайн-казино Slots City з’явився на ринку України разом з легалізацією грального бізнесу. Команда бренду сповідує принципи відповідальної гри, велику увагу приділяє соціальній відповідальності бізнесу. Компанія пропонує сертифіковані ігри від понад 40 провідних світових провайдерів. На початку своєї роботи казино одним із першим в Україні розпочало верифікацію гравців через державний застосунок «Дія».

Розвиток команди базується на ефективній співпраці та взаємній підтримці. Окрема важлива роль у функціонуванні компанії належить благодійності та волонтерству.

У жовтні 2021 року був заснований благодійний фонд Slots City Foundation. Першим його проєктом була підтримка міжнародної екологічної акції з висадження дерев одним мільйоном людей за одну добу у межах глобальної екоініціативи Greening of the Planet. Тоді фонд увійшов до Книги рекордів України за сприяння у встановленні рекорду з висадження дерев. Компанія однією з перших на українському ринку азартних розваг розпочала передавати частину своїх коштів на благодійність. У перших (екологічних) проєктах брали участь не більше 3% співробітників компанії.

Розвиток команди базується на ефективній співпраці та взаємній підтримці. Окрема важлива роль у функціонуванні компанії належить благодійності та волонтерству

З початком повномасштабного вторгнення всі благодійні проєкти та всі кошти фонду спрямували на допомогу Збройним силам України. Так, у березні 2022 року перерахували на потреби ЗСУ 1 млн грн. Волонтери колцентру почали долучатися до координації та доставки гуманітарної допомоги. Частина працівників пішли до ТрО і почали забезпечувати свої бригади усім необхідним. У середині минулого року в компанії вирішили налагодити роботу волонтерів та фонду так само якісно і чітко, як і бізнес компанії.

Масштаби ініціативи

Рішення про необхідність системно організувати благодійну і волонтерську діяльність керівництво компанії ухвалило у червні 2022 року. Зокрема, вирішили створити окремий вебсайт для заявок на допомогу та для звітів про її надання. Узгодили такий алгоритм надання допомоги: отримання заявки, збір коштів разом з інвесторами та донорами, закупівля необхідного, його доставка і звітування.

Наразі волонтери-співробітники компанії системно працюють за чотирма напрямами діяльності фонду:

допомога військовим (від автомобілів до військового обладнання та оргтехніки);

програми роботи з дронами (фонд є спонсором безплатного навчання військових керування БпЛА, допомагає ремонтувати дрони для армії);

медична допомога військовим; гуманітарна допомога переселенцям.

До роботи фонду від червня 2022-го долучилися на волонтерських засадах не лише працівники компанії, але й підрядники, представники аутсорсингових компаній. Натепер уся діяльність фонду здійснюється завдяки активності волонтерів-працівників та друзів співробітників компанії. У роботі фонду залучені також топменеджери та засновники компанії. Наприклад, керівник онлайн-казино став куратором допомоги армії — підтримує контакти з більшістю військових частин. Працівники, незалежно від позиції у комерційній структурі, вільно проявляють ініціативу та лідерські якості у фонді.

Взаємодія фонду та волонтерів триває у режимі 24/7. Для координації волонтерів створили групи у месенджерах, запустили тематичний вебсайт. Тому запити про допомогу опрацьовують оперативно. Так, нещодавно група волонтерів повернулася з Умані, яка постраждала від обстрілів, а інша група зібрала нову партію допомоги військовим у Бахмут. Медикаменти від фонду прибули до лікарні, де відновлюються фронтовики.

Загалом від часу створення Slots City Foundation волонтери та друзі відремонтували та передали захисникам понад 50 автомобілів, зокрема броньовані розвідувально-дозорні машини та вантажівки, понад 100 дронів, 18 тепловізорів, 80 зарядних станцій, а також інше обладнання, спорядження та одяг для оборонців.

За рік роботи фонду волонтери та друзі також закупили, зібрали та передали більш ніж 12,5 т гуманітарної допомоги переселенцям. Волонтери допомагають з медичним забезпеченням військовим шпиталям та окремим медичним бригадам. У грошовому еквіваленті за час роботи фонду волонтери надали допомогу армії та переселенцям на понад 90 млн грн (станом на жовтень 2023 року).

Ефект волонтерства

Допомога захисникам не лише об’єднала колектив, але й стала чинником зростання довіри всередині команди. Волонтерська діяльність стала невіддільною частиною функціонування відповідального бізнесу, додала працівникам сил та життєстійкості, стала важливою частиною корпоративної культури. Робота фонду тепер важлива складова іміджу компанії як роботодавця. А кожна подяка від отримувачів допомоги — захисників України — мотивує волонтерів до роботи у режимі 24/7.