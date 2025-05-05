Farmak 100: століття рішень, що змінюють життя людей

Ліки — це більше ніж молекули. Це рішення, які зменшують біль, дають надію, рятують життя. Уже 100 років Farmak створює саме такі рішення для мільйонів пацієнтів в Україні та за її межами.

Цього року Farmak відзначає своє 100-річчя. «ТОП-100» розповідає, як невелике виробництво у центрі Києва стало глобальним гравцем, який постачає українські лікарські засоби до понад 60 країн.

Перші кроки великого шляху

У 1925 році на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М. Ломоносова виготовили першу партію продукції: 790 кг неочищеного хлороформу (анестетик) і 205 кг технічної саліцилової кислоти (протизапальний засіб). Це було стартом для столітнього шляху розвитку.

Уже за рік тут виробляли салол і метилсаліцилат — діючі речовини з протизапальними та знеболювальними властивостями. А у 1928 році завод став єдиним у СРСР виробником ментолу — інгредієнта з охолоджувальним, антисептичним і знеболювальним ефектом, що широко застосовується у фармацевтиці.

З 1937 року підприємство виготовляло популярний на той час препарат для заспокоєння нервової системи та полегшення болю в серці й залишалося його єдиним виробником у СРСР протягом 60 років.

Хіміко-фармацевтичний завод ім. М. Ломоносова, 1925 Хіміко-фармацевтичний завод ім. М. Ломоносова, 1970 R&D, Farmak Виробництво Farmak, 2025 Виробництво Farmak, цех №7 з виготовлення рідких лікарських засобів у флаконах, небулах, ампулах Дільниця з виготовлення інсулінів, Farmak

Випробування та зростання

Під час Другої світової війни завод пережив евакуацію, повернення до Києва та відновлення. Завдяки самовідданості співробітників підприємство відновило роботу й суттєво розширило асортимент. У 1970 році продукція експортувалась у 20 країн, зокрема до Німеччини, Італії, Франції, Греції та Туреччини.

Нове ім’я — новий курс

90-ті стали переломним періодом. У 1991-му завод трансформувався у відкрите акціонерне товариство «Фармак». А 1995-го очолила компанію Філя Жебровська, яка визначила амбітний курс розвитку.

Farmak переорієнтувався з виробництва сировини на випуск готових лікарських засобів. Було впроваджено нову систему управління, розпочато масштабне оновлення виробничих майданчиків.

Ключовим моментом стала співпраця з американською корпорацією Eli Lilly щодо трансферу технологій виготовлення інсулінів. Це дало змогу Farmak опанувати складне виробництво рекомбінантного людського інсуліну — справжній прорив для української фармацевтики.

У 2010 році Farmak вийшов на перше місце серед фармацевтичних компаній, які представлені в Україні, і відтоді утримує лідерство на ринку.

Стратегія глобального успіху

У 2021 році компанія презентувала нову стратегію розвитку «Farmak 2.0 — від локального до глобального успіху» і послідовно втілює її попри всі виклики.

Farmak має потужний портфель лікарських засобів, зокрема ін’єкційні препарати, що потребують високої точності та стерильності виробництва. Приміром, анестезію виробництва Farmak використовують навіть у британських лікарнях.

У 2022 році стартувало будівництво нового заводу в передмісті Барселони, запуск якого заплановано на 2025-й. Тут вироблятимуть препарати для анестезії, лікування серцево-судинних захворювань, антитромботичні засоби та системні гормони тощо.

У 2024 році компанія зареєструвала свій діагностичний контрастний препарат для МРТ у Китаї. А до географії експорту додалися Пакистан та Йорданія.

Farmak сьогодні

Farmak, 2025

450 найменувань лікарських засобів у портфелі . Ліки присутні у всіх 14 терапевтичних напрямах: кардіології, неврології, ендокринології, гастроентерології, офтальмології, жіночому здоров’ї тощо.

Ліки присутні у всіх 14 терапевтичних напрямах: кардіології, неврології, ендокринології, гастроентерології, офтальмології, жіночому здоров’ї тощо. ~20 нових препаратів щороку

~3500 працівників по всьому світу

2 виробничі майданчики в Україні (Київ, Шостка)

(Київ, Шостка) 1 завод в Іспанії

13 лабораторій R&D

7 лабораторій контролю якості

Д о 90% прибутку інвестується у розвиток

інвестується у розвиток 6 0 країн експорту

11 міжнародних представництв і маркетингово-дистриб’юторських компаній у Польщі, Чехії, Словаччині, Великій Британії, ОАЕ, В’єтнамі, Швейцарії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Молдові

Три інвестиції, які рухають Farmak вперед

Команда

Людський капітал — один із найцінніших ресурсів компанії. Farmak послідовно інвестує у розвиток співробітників: професійне навчання, участь у міжнародних проєктах, обмін досвідом, а також створення сучасних і комфортних умов праці.

R&D

R&D-центр Farmak оснащений понад 450 одиницями високоточного обладнання. Зокрема, використовується мас-спектрометрична система вартістю $500 тис., яка допомагає визначати склад і структуру речовин з максимальною точністю. До розроблення ліків залучено 150 висококваліфікованих спеціалістів, з них 40 кандидатів та докторів наук.

В иробнич і потужност і та контроль якост і

Компанія постійно розширює та модернізує виробничу базу, впроваджує найкращі світові практики.

У 2024 році інвестиції у розвиток в Україні становили понад 1,7 млрд грн. За контроль якості відповідають сім лабораторій.

Загалом лабораторії компанії застосовують 135 методів випробувань, які закріплені провідними фармакопеями світу: European Pharmacopoeia (Європейська фармакопея), British Pharmacopoeia (Британська фармакопея) та US Pharmacopeia (Фармакопея США).

Farmak входить у нове століття впевнено — з чіткою стратегією, сильними ринковими позиціями та фокусом на глобальну експансію, зберігаючи головну мету — покращувати якість життя пацієнтів у всьому світі.