"Фармак" инвестировал в проекты и стартапы отрасли MedTech и HealthCare более $1,2 млн

В компании сообщили, что заинтересованы в развитии продвинутой экспресс-диагностики, цифровой медицины, интерактивной вовлеченности пациента, что позволяет диагностировать и прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, поэтому было принято решение инвестировать в отрасли MedTech и HealthCare. Об этом передает “Интерфакс-Украина”.

В "Фармак" добавили, что в 2020 году компания профинансировала первый проект от украинской компании ComeBack Mobility, разработавшей разумные насадки для костылей. Они предназначены для контроля нагрузки при реабилитации заболеваний и повреждений нижних конечностей.

Проанализировав рынок венчурного капитала в Украине и за рубежом, "Фармак" в 2021 году выбрал для инвестиций еще несколько стартапов.

"Некоторые проекты сначала протестировали на собственном производстве. Например, MedTech-стартап DrugCard сначала начал предоставлять "Фармак" услуги, связанные с автоматизацией процессов фармаконадзора как подрядчик. Поскольку понимаем, что это решение для автоматического мониторинга медицинской литературы, призванное помочь фармкомпаниям снизить затраты, рутинные процессы и обеспечить соответствие регуляторным требованиям в фармаконадзоре, мы решили инвестировать в этот стартап", — сказал Костюк.

Он уточнил, что на платформе DrugCard уже реализован непрерывный мониторинг медицинской литературы, сообщения о побочных реакциях, их анализе и обмене с регуляторами E2B(R2)/(R3)/CIOMS, интеграция с медицинскими реестрами и словарями, отчеты для регуляторных органов, а также модуль комлаенса и соответствие современным регуляторным требованиям по валидации.

В компании заявили, что в дальнейшем готовы инвестировать в рост этих стартапов, участвовать в их развитии до уровня успешного бизнеса.

Напомним, что "Фармак" запустил в Киеве строительство инновационного центра исследований и разработки.