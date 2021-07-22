"Фармак" построит в Киеве инновационный исследовательский центр

Украинский производитель лекарственных средств "Фармак" запустил в Киеве строительство инновационного центра исследований и разработки. Об этом говорится в сообщении компании.

В новом центре хотят разместить аналитические лаборатории, где будет около сотни жидкостных и газовых хроматографов и ряд ультрасовременных приборов для разработки и тестирования лекарств.

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Также планируется, что в нем будет технологическая лаборатория со сложным оборудованием для разработки готовых препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрения протоколов персонализированной медицины.

Помимо этого, в комплексе автоматизируют процессы: от получения сырья, материалов и стандартных образцов активных фармацевтических ингредиентов и примесей до сбора и хранения результатов аналитического контроля на всех этапах фармацевтической разработки.

В новом R&D-центре планируют продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные АФИ, а также биотехнологические АФИ — инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года. В фармкомпании отмечают, что все процессы будут оцифрованы и будут соответствовать современным регуляторным требованиям.

На базе нового комплекса также оборудуют специальную локацию, где талантливые молодые специалисты, не являющиеся сотрудниками компании, смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств. "Фармак" отмечает, что аналоги таких заведений распространены за границей, подобный опыт компания хочет внедрить и в Украине.

"По плану в здании будет центральный коридор, из которого можно наблюдать за лабораторными исследованиями вживую. Так что посетители смогут приблизиться на шаг ближе к миру разработок, пусть даже и в роли наблюдателей", — говорится в сообщении.

Решение о строительстве было принято еще несколько лет назад, поскольку из-за расширения географии присутствия и портфеля лекарственных препаратов имеющихся R&D-ресурсов компании попросту не хватает.

Новый центр обойдется "Фармаку" в более чем 30 млн евро, его открытие запланировано на 2023 год. Концепт-дизайн комплекса разработан Makhno Studio.

Отмечается также, что в 2020 году фармкомпания увеличила экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Напомним, что в июне "Фармак" сообщал, что после успешной реализации пилотного проекта повышения операционной эффективности Lean Manufacturing вводит эту концепцию на всем производстве и в логистике.