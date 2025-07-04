Фінансова директорка, яка бачить процес як систему: як Наталія Тетер трансформує управлінський облік на виробництві

У виробничому бізнесі легко втратити контроль: сотні деталей, десятки процесів, непередбачувані затримки й постійний тиск на ціни.

Щоб залишатися ефективним, потрібна не просто фінансова грамотність — а здатність бачити всю систему в динаміці. Саме так працює Наталія Тетер, фінансова директорка ТД «Дніпропетровський завод бурового обладнання». Її підхід до управління витратами, обліком та операційною ефективністю — це не просто професійність. Це приклад інноваційного фінансового мислення, яке може бути застосоване в будь-якій галузі, де є процеси, ресурси і мета створення вартості.

Замість бухгалтерії — управління потоком вартості

Коли Наталія приєдналася до заводу, першим її запитом було не “де ми більше заробляємо?”, а “де втрачаємо, навіть не знаючи про це?”. У відповідь вона отримала фрагментовані таблиці, інтуїтивні розрахунки, внутрішні звички приймати рішення “на око”. Так почалася трансформація.

“Я звикла мислити процесно: кожен виробничий етап має свою ціну, свою цінність і свою відповідальність. Якщо ми не бачимо цього як потік — ми не керуємо бізнесом, ми просто рахуємо його наслідки”, — каже Наталія.

Фінансова система, яка реагує в реальному часі

Разом з командою вона запровадила оновлену систему управлінського обліку. Вперше в історії підприємства з’явилася:

структура центрів відповідальності з щомісячною аналітикою;

оцінка прибутковості по номенклатурі, а не лише по групах;

проєктна рентабельність та прогноз ліквідності;

зв’язок фінансових показників з операційними: продуктивністю, простоєм, якістю.

Рішення приймаються не в кінці місяця, а щоденно — на основі даних. Наталія створила систему, де фінанси не наздоганяють виробництво, а супроводжують його.

Lean-філософія + цифри: тандем, який працює

На запитання “чи варто українським підприємствам впроваджувати TPS?”, вона відповідає коротко: “Без системи обліку це просто модне слово”.

Виробнича система Тойота (Toyota Production System, TPS) стала логічним продовженням фінансової трансформації. На заводі було проведено картування потоків створення цінності, впроваджено KPI по центрах втрат, а основою управлінських рішень стали дані про запаси, простої, брак і надлишкові дії.

“Lean — це не про японську культуру. Це про дисципліну та повагу до даних. Ми не впроваджуємо TPS, якщо не знаємо собівартості кожної години роботи або кожного кроку у виробництві.”

Результати, які не потребують презентацій

Упродовж першого року після трансформації підприємство досягло:

зниження обсягу запасів на 38%;

скорочення циклу прийняття фінансових рішень на 60%;

підвищення точності прогнозу ліквідності;

усунення понад 50% непродуктивних витрат у кількох напрямках.

Але найбільше досягнення — не в цифрах. А в мисленні.

Культура, де фінансовий директор — не “про контроль”, а “про бачення”

Наталія впевнена: системність — це новий професіоналізм. І фінансист майбутнього — це не “вартовий бюджету”, а архітектор рішень, який розуміє, як кожна дія сьогодні впливає на бізнес завтра.

“Стійкість бізнесу — не в прибутку. А в тому, чи зможе твоя команда діяти швидко, точно і з розумінням причинно-наслідкових зв’язків. Цифри — це мова. І ми вчимо нею говорити всіх.”