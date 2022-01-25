Фирма Тигипко отменила арест земли для строительства 115-метровой высотки

Компания "Пирит", принадлежащая Сергею Тигипко, через суд отменила арест земельного участка на улице Антоновича в Киеве, наложенный СБУ, на котором Денис Комарницкий и Александр Насиковский строят 115-метровый жилой комплекс, передает издание "Наші гроші".

Таким образом, как отмечает издание, Киевский апелляционный суд отменил решение следственного судьи от 18 ноября 2021 года, которым был наложен арест на земельный участок площадью 0,34 га на улице Антоновича, 136-138, находящийся в аренде у ООО "Пирит", а также было запрещено производить какие-либо строительные работы на нем.

"Наші гроші" сообщают, что арест был наложен в рамках уголовного производства, расследуемого Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Судьи пришли к выводу, что на данном этапе расследования сторона обвинения не доказала необходимость в наложении ареста на участок, так как сейчас разрешение на проведение строительных работ на нем, выданное ГАСИ, не отменено и является действующим.

При этом апелляционный суд считает, что строительство многофункционального комплекса на земельном участке не противоречит его целевому назначению.

Апелляционный суд установил, что производство расследуется по факту злоупотребления властью или служебным положением должностными лицами Государственной архитектурно-строительной инспекции с целью получения взятки.

Кроме этого, в производстве рассматривают факт попытки должностными лицами одного из частных предприятий Киева путем обмана получить от гражданина Украины 25 тысяч долларов за предоставление Госархстройинспекцией разрешительных документов на ввод в эксплуатацию жилого дома.

18 ноября 2021 года судья Шевченковского районного суда гиева Киева наложил арест на участок.

По данным следствия, исходные данные для проектирования многофункционального комплекса на этом участке, а в дальнейшем и разрешительные документы на строительство выданы с грубыми нарушениями требований градостроительного законодательства.

В частности, из-за несоответствия намерений застройки участка требованиям Генплана и целевому назначению земли, превышению максимально допустимых процентов застройки участка и плотности населения, затенение соседней школы, негативное влияние на окружающие здания.

В сентябре 2021 года Голосеевская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении директору ООО "Пирит", которое в 2017 году незаконно завладело правом аренды указанного земельного участка стоимостью почти 30 млн грн, и об аресте этого участка.

В издании добавили, что строящийся комплекс оказался среди объектов Дениса Комарницкого и DIM Group братьев Александра и Андрея Насиковских.