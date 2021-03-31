GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України

На GET Business Festival понад 70 власників та СЕО бізнесу, експертів з маркетингу, digital, PR, HR та фінансів поділяться своїм успішним досвідом ведення бізнесу, трендами майбутнього, розберуть успішні та провальні кейси, розкажуть про стратегії розвитку нового ділового клімату, в якому вплив на соціум та оточуюче середовище стали життєво важливими індикаторами успіху.
Щороку, від 2017-го, GET Business Festival об’єднує понад 3000 підприємців та профільних фахівців задля обміну ідеями, партнерства та покращення бізнес-клімату в Україні, адже малий та середній бізнес — основа економіки будь-якої розвиненої країни.
Як пройшов GET Business Festival 2020 та якими стратегіями поділилися топові українські підприємці минулого року, дивіться на YouTube-каналі Delo.ua та у репортажі Delo.ua.
Головна тема фестивалю 2021 року: Епоха швидких рішень.
Для всеохопного розбору питань, що хвилюють кожен бізнес у 2021 році, організатори фестивалю — бізнес-портал Delo.ua та бізнес-медіа бюро ekonomika+ створили 4 тематичні потоки:
Digital / Продажі / Маркетинг:
- як змінюються запити споживача у нових реаліях;
- як за допомогою цифрових технологій створити цінність для клієнта;
- нові інструменти просування бренда онлайн, побудова комунікації зі споживачем через контент, співпраця з блогерами на вигідних умовах;
- тренди кібербезпеки: як запобігти актуальним викликам та загрозам, особливо коли вас немає онлайн, то вас немає взагалі;
- як і навіщо будувати репутацію у TikTok;
- чому під час кризи sales-презентації товарів та послуг не працюють та що робити замість них.
Точки зростання / HR / Sustainability:
- головні зміни в HR-політиці, фінансовій моделі, звітності бізнесу та бізнес-процесах задля забезпечення благополуччя співробітників та довіри до бізнесу;
- нові моделі підприємництва, що працюють в умовах глобалізації та перманентних змін;
- як трансформувалася корпоративна культура та що зараз справді цінне для співробітників;
- як з обмеженим бюджетом досягти зростання ефективності персоналу та компанії.
PR / Креатив / Медіа:
- антикризові інструменти PR та комунікації;
- навіщо вашій компанії медійний ресурс та як його запустити;
- як соціальні комунікації впливають не лише на репутацію компанії, але й на бізнес-результати;
- який креатив працює у 2021 році.
Бізнес-ідеї / Гроші у бізнесі / Інновації:
- нові точки зростання після СOVID-19: де формується простір для інвестиційно привабливих проєктів;
- як використати штучний інтелект для нових інсайтів;
- яка підтримка насправді потрібна стартапам та як її отримати;
- як зацікавити інвесторів та показати можливості вашої компанії.
На вас чекають:
- особисті зустрічі з підприємцями, за успіхами яких стежить уся бізнес-спільнота;
- бізнес-консультації експертів;
- нові інструменти маркетингу, digital, PR, фінансів та інших галузей;
- максимальна концентрація амбіційної та активної аудиторії;
- відверта розмова з бізнесом та регулятором.
Великий фестиваль для малого та середнього бізнесу GET Business Festival буде корисним не лише для підприємців, але й для HR-, PR-, діджитал-, маркетинг-спеціалістів, бренд-менеджерів, венчурних інвесторів та консультантів, інформаційних агенцій та ЗМІ — усім, хто не може стояти осторонь змін у світі, а прагне стати їхньою частиною.
До зустрічі на GET Business Festival 14 липня!
*Дата проведення фестивалю може змінитися через епідеміологічну ситуацію у країні, в разі чого всіх учасників буде повідомлено окремо.
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