GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України

На GET Business Festival понад 70 власників та СЕО бізнесу, експертів з маркетингу, digital, PR, HR та фінансів поділяться своїм успішним досвідом ведення бізнесу, трендами майбутнього, розберуть успішні та провальні кейси, розкажуть про стратегії розвитку нового ділового клімату, в якому вплив на соціум та оточуюче середовище стали життєво важливими індикаторами успіху.

Щороку, від 2017-го, GET Business Festival об’єднує понад 3000 підприємців та профільних фахівців задля обміну ідеями, партнерства та покращення бізнес-клімату в Україні, адже малий та середній бізнес — основа економіки будь-якої розвиненої країни.

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Як пройшов GET Business Festival 2020 та якими стратегіями поділилися топові українські підприємці минулого року, дивіться на YouTube-каналі Delo.ua та у репортажі Delo.ua.

Головна тема фестивалю 2021 року: Епоха швидких рішень.

Для всеохопного розбору питань, що хвилюють кожен бізнес у 2021 році, організатори фестивалю — бізнес-портал Delo.ua та бізнес-медіа бюро ekonomika+ створили 4 тематичні потоки:

Digital / Продажі / Маркетинг:

як змінюються запити споживача у нових реаліях;

як за допомогою цифрових технологій створити цінність для клієнта;

нові інструменти просування бренда онлайн, побудова комунікації зі споживачем через контент, співпраця з блогерами на вигідних умовах;

тренди кібербезпеки: як запобігти актуальним викликам та загрозам, особливо коли вас немає онлайн, то вас немає взагалі;

як і навіщо будувати репутацію у TikTok;

чому під час кризи sales-презентації товарів та послуг не працюють та що робити замість них.

Точки зростання / HR / Sustainability:

головні зміни в HR-політиці, фінансовій моделі, звітності бізнесу та бізнес-процесах задля забезпечення благополуччя співробітників та довіри до бізнесу;

нові моделі підприємництва, що працюють в умовах глобалізації та перманентних змін;

як трансформувалася корпоративна культура та що зараз справді цінне для співробітників;

як з обмеженим бюджетом досягти зростання ефективності персоналу та компанії.

PR / Креатив / Медіа:

антикризові інструменти PR та комунікації;

навіщо вашій компанії медійний ресурс та як його запустити;

як соціальні комунікації впливають не лише на репутацію компанії, але й на бізнес-результати;

який креатив працює у 2021 році.

Бізнес-ідеї / Гроші у бізнесі / Інновації:

нові точки зростання після СOVID-19: де формується простір для інвестиційно привабливих проєктів;

як використати штучний інтелект для нових інсайтів;

яка підтримка насправді потрібна стартапам та як її отримати;

як зацікавити інвесторів та показати можливості вашої компанії.

На вас чекають:

особисті зустрічі з підприємцями, за успіхами яких стежить уся бізнес-спільнота;

бізнес-консультації експертів;

нові інструменти маркетингу, digital, PR, фінансів та інших галузей;

максимальна концентрація амбіційної та активної аудиторії;

відверта розмова з бізнесом та регулятором.

Великий фестиваль для малого та середнього бізнесу GET Business Festival буде корисним не лише для підприємців, але й для HR-, PR-, діджитал-, маркетинг-спеціалістів, бренд-менеджерів, венчурних інвесторів та консультантів, інформаційних агенцій та ЗМІ — усім, хто не може стояти осторонь змін у світі, а прагне стати їхньою частиною.

До зустрічі на GET Business Festival 14 липня!

*Дата проведення фестивалю може змінитися через епідеміологічну ситуацію у країні, в разі чого всіх учасників буде повідомлено окремо.

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