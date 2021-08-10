Group DF хочет оспорить в суде решение Госгеологии о выдаче спецразрешения ОГХК

Компания Дмитрия Фирташа Group DF хочет оспорить в суде решение государственной службы геологии и недр о выдаче спецразрешения на разработку Селищанского месторождения титановых руд Объединенной горно-химической компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.

Согласно ему, 4 августа Госгеологии своим приказом определила победителем аукциона на право разработки Селищанского месторождения ОГХК. В Group DF не согласны с таким решением и считают, что на аукционе победил Межиреченский ГОК, а ОГХК заняла второпе место на аукционе.

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4 августа 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) своим Приказом №569 лишила законного победителя аукциона "Межиреченский ГОК" (МГОК) права на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную ОГХК, занявшую второе место по результатам аукциона. 9 августа 2021 года между Госгеонедр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

"Формальным предлогом для Госгеонедр для лишения МГОКа победы, стало письмо Управления СБУ в Житомирской области, направленное ведомством по собственной инициативе. Ведомство сообщило о наличии уголовного дела от 22 января 2015 года, в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. Однако на данный момент эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления", — сказано в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении отмечается, что Group DF обжалует решение Госгеонадр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах.

Напомним, Хозяйственный суд Запорожской области на заседании 4 августа принял решение вернуть в госсобственность 49% акций "Запорожского титано-магниевого комбината", которые ранее принадлежали входящей в Group DF компании Tolexis Trading Limited. Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества.

18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

В свою очередь адвокаты Фирташа заявили, что он категорически отрицает обвинения и считает их неверными.