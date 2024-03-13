«Інсайдерські інсайти» другий сезон: (НЕ)фейкова Наглядова Рада - персональний бренд як репутаційний парашут

Проєкт, який сформує в аудиторії розуміння такого поняття, як BOARD в компанії та того, як персональний бренд впливає на його формування

Другий сезон Інсайдерських Інсайтів передбачає один ефір раз на два тижні у четвер о 16:00, де ведучі говоритимуть з крутими експертами про персональний бренд на трьох платформах: LinkedIn|Facebook|Youtube

Вже у четвер, 14 березня о 16:00 Інсайдерські інсайти. За лаштунками Наглядової Ради з Миколою Давидюком, українським політиком. Тема ефіру: (НЕ)фейкова Наглядова Рада - персональний бренд як репутаційний парашут.

Ведучі проєкту:

Дмитро Мельникович та Анастасія Бошко

Головний інформаційний партнер: delo.ua

Партнери: UCGA, ACKERMANN PR buro, WOO Company