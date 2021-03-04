Instagram удалил сеть ботов, запугивающих россиян перед акциями в защиту Навального

Сотрудники Facebook обнаружили в принадлежащем компании сервисе Instagram сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от акций протеста в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года и запугиванием тех, кто планировал в них участвовать.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает "Медуза".

Так, в феврале 2021 года из Instagram удалили 530 фейковых аккаунтов, которые занимались "отравлением хэштегов" и "отравлением геотегов".

По информации издания, они массово публиковали нерелевантные посты под хэштегами и геотегами, которые использовали (или планировали использовать) протестующие.

На один подобный аккаунт было, как минимум, подписано около 55 тысяч пользователей.

В Facebook отмечают, что боты публиковали мемы с критикой протестов, утверждением, что на акции выходит большое количество несовершеннолетних, а также рекламу женской одежды и сумок.

К этим мемам и постам прикрепляли хэштеги #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному, а также геотеги Красной площади и мест, где планировали собраться протестующие в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали около двух десятков учетных записей, связанных с российскими структурами.

Напомним, Алексей Навальный был задержан после возвращения из Германии в середине января 2021 года за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.

Как сообщалось, 20 августа 2020 года Навальный был экстренно госпитализирован в результате отравления веществом группы "Новичок", а спустя два дня — доставлен в немецкую клинику "Шарите". По информации клиники, выписан он был 22 сентября.

23 января в России начались первые акции протеста в поддержку Алексея Навального.