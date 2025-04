Інвестиції у відновлення України — це наше довгострокове бачення, — Карлос де Корду, Креді Агріколь Банк

В інтерв’ю «ТОП-100» про перспективи відновлення економіки України, важливість сплати податків, тенденції у фінансуванні агросектору, проєкти з міжнародними фінансовими інституціями та довгострокову стратегію групи Credit Agricole S.A. в Україні розповів Карлос де Корду, голова правління Креді Агріколь Банку.

Зараз надзвичайно важливий час для України і, зокрема, для Групи «Креді Агріколь». Які основні принципи вашого управління під час кризи і як вони знайшли відображення у новій стратегії банку AIR 2028?

— Перед Україною та банківською системою стоїть багато викликів, однак сильне почуття солідарності з нашими клієнтами та суспільством допомагає нам їх подолати.

Ми прагнемо заохочувати цю солідарність серед колег, сприяючи співпраці між бізнес-лініями банку та підтримуючи особистий контакт із нашими клієнтами. Це допомагає нам підтримувати їх та краще розуміти виклики, з якими вони стикаються. Людська відповідальність і солідарність є основою моделі «Креді Агріколь» та важливою складовою нашої нової стратегії AIR: Aim is to Invest in Recovery. Ми визначили основні напрями для банку, сфокусувавшись на нашому прагненні інвестувати в Україну та підтримувати її відновлення.

Ще одним важливим аспектом стратегії є сталий розвиток. Наприклад, минулого року, коли Україна стикнулася з масштабними атаками на енергетичну інфраструктуру, ми вирішили взяти участь у проєкті, який допомагає країні вибудовувати власну енергетичну незалежність. У 2024 році наша частка ринку фінансування енергетичних проєктів становила 10%. Ми доклали багато зусиль задля фінансування нагальних енергетичних потреб країни.

СЕО Групи нещодавно відвідав Україну. Поділіться ключовими меседжами, які він озвучив щодо довгострокових планів Групи в Україні.

— Це вже третій візит голови правління Credit Agricole S.A. в Україну за час повномасштабної війни. Цього разу його ключовим меседжем було те, що, незважаючи на низьку прогнозованість у короткостроковій перспективі у зв’язку з поточною ситуацією, Група має довгострокове бачення присутності в Україні. Безперечно, Україна є частиною європейської стратегії групи «Креді Агріколь». Це проявляється у конкретних діях. Наприклад, чистий фінансовий результат банку в Україні ми зберігаємо тут, створюючи основу для підтримки країни та її відновлення. Наше загальне бачення чітке — ми прагнемо інвестувати у відновлення та розвивати банк.

Генеральний директор Credit Agricole S. A. Філіп Брассак відвідав Київ на початку 2025 року

Від початку війни «Креді Агріколь» сплатив понад 8 млрд грн податків і зборів в Україні. Яку роль, на вашу думку, відіграє банківський сектор у відновленні економіки та як ви збалансовуєте прибутковість із національною підтримкою?

— Так, ми сплатили значну суму податків і зборів. Це наш внесок у захист і відновлення країни, і наші співробітники цим пишаються. Оскільки ми платимо 50% податків на прибуток, це означає, що наша команда витрачає половину свого робочого часу на підтримку національної оборони.

Щодо банківської системи, то наразі вона є сильною та прибутковою, а отже, може підтримувати відновлення країни. Однак лише української банківської системи для масштабної реконструкції недостатньо. Для фінансування таких великих проєктів необхідна зовнішня підтримка.

Саме тому ми розвиваємо партнерства з міжнародними фінансовими установами, як-от ЄБРР і МФК. Наразі ми підписали з ними угоди приблизно на 240 млн євро задля фінансування української економіки. Ці угоди про розподіл ризиків збільшують спроможність банку видавати кредити українським компаніям, що вкрай важливо для відновлення країни.

Коли ми говоримо про відбудову, то вона виходить за межі будівництва. Наприклад, є значні можливості в енергетиці, а також в аграрній галузі та виробництві продуктів харчування. Україна має великий потенціал для розвитку доданої вартості в аграрному секторі та підвищення загальної вартості своєї продукції.

Аграрний бізнес в Україні стикнувся з серйозними викликами. Як змінився підхід вашого банку до фінансування цього сектору і які нові тенденції формують його майбутнє?

— Ситуація була досить складною на початку війни, коли був заблокований вихід до Чорного моря. Це створило значні перешкоди для агробізнесу України. Проте вже більш ніж рік Чорноморський коридор відкритий, що дозволило відновити експорт. Крім того, ціни на зерно залишаються вигідними, і фермери перебувають у досить непоганому становищі. Ми вже спостерігаємо, як вони інвестують у нове обладнання, що є позитивною ознакою відновлення.

Для «Креді Агріколь» це надзвичайно важливо, оскільки сільське господарство становить 50% нашого кредитного корпоративного портфеля, що робить його ключовим сектором для банку. Два роки поспіль «Креді Агріколь» визнають найкращим банком для агробізнесу за версією «ТОП-100: Рейтинги найбільших». У сегменті агробізнесу ми маємо три ключові пріоритети. По-перше, ми прагнемо підтримати фінансування продукції з доданою вартістю у харчовій промисловості. Деякі агрохолдинги вже почали інвестувати у цю сферу, і ми підтримуватимемо цю тенденцію.

По-друге, ми зосереджені на розвитку сталого сільського господарства та прагнемо допомагати фермерам зменшити свій вуглецевий слід. Для цього на початку 2025 року «Креді Агріколь» об’єднав зусилля з провідними компаніями у різних сферах і запустив Програму адаптації сільського господарства до кліматичних змін.

По-третє, ми плануємо розширити наше клієнтське портфоліо, залучаючи на обслуговування більше дрібних фермерських господарств і сприяючи сімейному фермерству. Малі ферми зіткнулися зі значними труднощами під час війни, і хоча ситуація покращується, ми хочемо забезпечити їх необхідною підтримкою. Цей сегмент відіграє надзвичайно важливу роль в аграрному секторі України.

«Креді Агріколь» обслуговує понад 2500 клієнтів у сфері агробізнесу. Приблизно 80% клієнтів-аграріїв залишаються з нами більш ніж 5 років. Це найвищий показник лояльності та довіри.

Креді Агріколь – найкращий банк для агробізнесу в рейтингу delo.ua та Топ 100. Рейтинги найбільших.

«Креді Агріколь» активно співпрацює з ЄБРР і МФК. Які основні виклики у залученні міжнародних інвесторів і як ви бачите розвиток цього напряму найближчими роками?

— По-перше, ці інституції готові інвестувати в Україну, оскільки Україна є одним із стратегічних напрямів для таких організацій, як МФК і ЄБРР. Вони мають значний вплив, заручившись підтримкою європейських держав.

Наша мета полягає в тому, щоб співпрацювати з ними задля підтримки бізнесу, зокрема середнього та малого, з яким вони не взаємодіють напряму через відсутність необхідних контактів. Ми можемо заповнити цю прогалину й надати підтримку бізнесу.

Ще одним завданням, над яким ми працюємо разом із Посольством Франції, є залучення іноземних інвестицій та приватного капіталу в Україну. Багато компаній вагаються, очікуючи більшої прогнозованості ситуації. І хоча деякі підприємства почали виходити на ринок, ми ще не побачили значної хвилі інвестицій.

Одним із яскравих прикладів є французька компанія, яка інвестувала у телекомунікаційний сектор, придбавши Lifecell і Data Group. І хоча це велика угода, такі масштабні ініціативи поки що залишаються поодинокими. Ключове значення має нарощування темпу.

Ті, хто відвідують Україну, визнають, що існує безліч доступних можливостей, але виклик полягає у необхідності спершу заохотити їх до інвестування. Я відвідую Францію, активно спілкуюся з французькими компаніями, щоб спонукати їх досліджувати український ринок. Наголошую на позитивних економічних тенденціях і потенційних партнерствах, які вони можуть започаткувати. Час діяти, поки вікно можливостей ще відчинене.

Нещодавно банк запустив онлайн-онбординг для усіх фізичних осіб. Розкажіть більше про цифрову стратегію банку

— В Україні цифрові інновації є надважливими. Диджитал-рішення глибоко інтегровані у бізнес-середовище країни, тому ми продовжуємо інвестувати значні кошти у цю сферу.

Онлайн-онбординг значно спрощує шлях клієнта. Фізичні особи з будь-якого куточка світу можуть стати клієнтами нашого банку за лічені хвилини та користуватися всіма перевагами простого та надійного щоденного банкінгу. Насправді ми випереджаємо деякі інші європейські країни, де ця функція ще недоступна. Наш цифровий розвиток дуже динамічний, нові функції з’являються що два тижні. Наприклад, у першому півріччі 2025 року ми плануємо запустити онлайн-сервіси для кредитних карток.

Усі наші цифрові рішення розробляються власними силами, без залучення зовнішніх підрядників, що забезпечує повний контроль над інноваціями. Онлайн-онбординг є особливо важливим для залучення клієнтів, і перші результати досить позитивні.

Незважаючи на нашу увагу до цифрових технологій, особистий контакт із клієнтами залишається для нас надзвичайно важливим. Кожен клієнт може звернутися до менеджера банку, який допоможе йому в будь-який час, навіть у вихідні. Багато клієнтів цінують саме це.

Наш підхід поєднує в собі фактор людської взаємодії та сучасні цифрові рішення, що допомагає забезпечити найкращий досвід для наших клієнтів.

«Креді Агріколь» традиційно серед лідерів на ринку автокредитування в Україні. Що, на вашу думку, є рушійною силою розвитку ринку і як ваш банк оцінює фінансовий стан клієнтів в Україні сьогодні?

— Від початку війни заощадження наших клієнтів у банку подвоїлися. Це було неочікувано, але цьому сприяло кілька факторів. Одним із ключових є послідовне зростання зарплат, тож багатьом працевлаштованим людям вдається заощаджувати. Водночас вони витрачають кошти у певних секторах, і автомобільна промисловість є одним із них.

Хоча продажі автомобілів ще не повернулися до довоєнного рівня, попит залишається високим. Минулого року наш показник автокредитування зріс на 50%, випереджаючи ринок. Зараз наша частка ринку становить приблизно 30%, що вказує на наявний апетит як до заощаджень, так і до споживання.

Якою, на вашу думку, має бути роль бізнесу в підтримці суспільства?

— Війна підсилила важливість підтримки гуманітарних і соціальних проєктів, і ми вважаємо це важливою частиною нашої місії. Це також глибоко резонує з прагненнями наших співробітників, багато з яких займаються волонтерством.

Від початку війни ми спрямували понад 150 млн євро на благодійність у межах програми We Care!, насамперед на допомогу лікарням та інші нагальні потреби. В Україні ще так багато потрібно всього зробити, і хоча наша участь у соціальних ініціативах почалася ще до війни, відтоді ми значно масштабували наші зусилля.

Це прагнення стало частиною нашої ДНК, і ми продовжуватимемо підтримувати відновлення України та нації. Це не лише корпоративна відповідальність, це також джерело мотивації для нашої команди, яка пишається тим, що робить свій внесок.

Креді Агріколь відкрив нове реанімаційне відділення інтенсивної терапії новонароджених Київського обласного перинатального центру.