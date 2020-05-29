Из Киева — в Зальцбург. Wizz Air открывает новый рейс

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсирует об открытии с 1 июля 2020 года рейса по маршруту Киев — Зальцбург.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Стоимость одного билета стартует от EUR20, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

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По данным ЦТС, кроме Киева, из Зальцбурга Wizz Air также начнет летать в Белград, Скопье, Бухарест, Тузлу и Ларнаку.

Ранее Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.

Согласно решению Кабинета министров, принятому 20 мая, в Украине начинает постепенно восстанавливаться работа транспорта: регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта.

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Так, с 22 мая разрешено осуществлять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении, а с 25 мая — перевозки пассажиров в метро. С 1 июня восстанавливаются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

При этом обязательные требования безопасности остаются неизменными: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта и др. Сам срок карантина в адаптивном варианте продлен правительством, как ранее сообщалось, до 22 июня.

Напомним также, что регулярные авиарейсы между Украиной и Грузией могут возобновить с 1 июля.