Сосиски из Германии и доставка на дом — в Украине появились хот-доги Nathan's Famous

Компания Nathan's Famous официально объявила о работе на рынке Украины. Так, нью-йоркские хот-доги Nathan's Famous уже продаются на шести заправочных автостанциях Socar в городе Киев и планирует запустить продажи фаст-фуда на всех АЗК Socar страны. Также в компании рассматривают возможность запустить продажи в розничных сетях и с помощью сервиса доставки.

Корреспондент Delo.ua поговорила с вице-президентом компании Nathan's Famous, руководителем франшизы Джеймсом Р. Уокером о дальнейших планах по развитию бренда в Украине.

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▶️ В компании считают, что Nathan's Famous это первый премиум хот-дог, который был создан в США. Однако компания не видит себя, как американский бренд, а как нью-йоркский. Джеймс отметил, что считает украинцев немного ньюйоркцами, которые также очень социальны, любят быстро приготовленную вкусную еду, следят за здоровьем и стилем. В 2019 году, когда представители Nathan's Famous приехали в Украину, чтобы понять выходить на этот рынок или нет, то увидели, что у населения есть любовь к такому продукту. Также в компании смотрели на покупательскую способность и количество населения, чтобы принять решение о продаже франшизы Nathan's Famous сети АЗК Socar.

▶️ Бизнес-модель Nathan's Famous похожа на Starbucks. Кофе Starbucks можно выпить в кофейне, в отеле и купить упаковку кофе домой. По такому же принципу компания Nathan's Famous развивает свой бренд в мире, чтобы присутствовать во всех сегментах бизнеса.

▶️ Компания намерена расширить свое присутствие на всех АЗК Socar страны, и удовлетворять спрос на хот-доги с помощью сервиса доставки еды и через продажи в розничных сетях.

▶️ После официального запуска Nathan's Famous в Украине вице-президент компании получил множество предложений о сотрудничестве от украинского бизнеса, в том числе от розничных сетей. В компании намерены распределить по степени важности эти предложения и рассмотреть возможность сотрудничества.

▶️ Следующим городом для запуска продаж хот-догов на АЗК Socar компания выбрала Одессу.

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▶️ В Украине на данный момент меню состоит из хот-догов, картошки фри и добавок, то есть одна четвертая часть от всего меню (в американском варианте присутствуют милкшейки, луковые кольца, бургеры, куриные крылья, сендвичи). Когда компания увеличит количество торговых точек, ожидается расширение меню.

▶️ Сосиски, которые используют для приготовления хот-догов производят в Германии, а ряд специфических ингредиентов поставляют из США. По мере роста бизнеса в Украине компания будет искать возможности использовать продукты украинских производителей. Сейчас из-за высокого спроса компания начала вести переговоры с немецким производителем сосисок, чтобы увеличить и ускорить поставки товара в Украину.

▶️ В Nathan's Famous не считают сеть фаст-фуда Burger King своим конкурентом. По словам Джеймса Р. Уокера, если Burger King выйдет на рынок Украины, то он будет прямым конкурентом МакДональдс.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua