Энергетика 1 час назад

SOCAR открыл в Украине две водные заправки

Водные АЗК работают круглосуточно, рассчитаться за топливо можно любым способом, но заправиться только топливом Nano

Фото: SOCAR Фото: SOCAR
Фото: SOCAR

Компания SOCAR с началом навигационного сезона в мае открыла в Киеве и Одессе два водных АЗК, предназначенных для заправки малых и средних судов, моторных яхт, катеров, лодок и гидроциклов.

Как говорится в сообщении компании, столичный бункеровщик находится на территории парка "Муромец", а одесский — в акватории яхт-клуба "Совиньон". Заправиться можно топливом только производства Orlen Lietuva: А-95 Nano и дизтоплива Nano.

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С мая по октябрь в сезон навигации нефтеналивные бункеровщики SOCAR обслуживают более 1,7 тысячи постоянных клиентов и в процентном отношении продают 89% бензина и 11% — дизельного топлива, а за прошлый год объем продаж увеличился на 35%.

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"Нефтеналивные бункеровщики экологические и соответствуют всем законодательным нормам, касающимся сферы охраны окружающей среды. Они оснащены экоаптечками, биоабсорбентами и заградительными бонами, предотвращающими загрязнение в случае разлива горючего. Мощности водных АЗК позволяют заправлять несколько судов одновременно", — отмечают в SOCAR.

Водные АЗК работают круглосуточно, а рассчитаться за топливо можно любым способом: наличными, банковской картой, через SOCAR Pay, бонусами программы лояльности Level, топливной карточкой или талонами.

Кроме собственно заправки на АЗК можно зарядить свое мобильное устройство. На киевской водной АЗС также можно заказать кофе Julius Meinl, приобрести прохладительные напитки, снеки и мороженое.

Отметим также, что SOCAR, по данным СМИ, готовится к покупке украинской сети АЗС Glusco. В мае стало известно, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

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