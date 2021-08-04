Бизнес 40 минут назад

JYSK открывает первый в Украине магазин в формате XL

Магазин в ТЦ "Новый континент" станет уже пятой торговой точкой JYSK в Днепре

Фото: JYSK Фото: JYSK
Фото: JYSK

5 сентября в Днепре компания JYSK в ТЦ "Новый континент" откроет первый в Украине магазин в формате XL.

Как сообщает пресс-служба компании, площадь магазина составляет 1,78 тысячи квадратных метров, что на 550 квадратных метров больше обычного магазина JYSK.

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В компании отмечают, что теперь возможностей для представления покупателям широкого ассортимента, особенно мебели для дома, сада или террасы в скандинавском стиле, будет еще больше.

"Мы стремимся расширять и совершенствовать свою сеть по всей территории Украины, поэтому одним из этапов было открытие магазина с большей площадью, чтобы еще больше уникальных предложений смогли увидеть наши покупатели. А главное, они увидят те товары, которые до этого момента предлагалось покупать только онлайн в Украине", — рассказал исполнительный директор компании JYSK в Украине Евгений Иваница.

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В JYSK добавили, что магазин в ТЦ "Новый континент" станет уже пятой торговой точкой JYSK в Днепре.

JYSK — датская компания в сегменте товаров для сна (матрацы, подушки, одеяла и прочее), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха.

В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года.

В июне 2020 года компания анонсировала открытие сразу семи новых торговых точек в Украине.

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