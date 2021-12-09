JYSK собирается начать работать с бизнес-клиентами и госзакупками в Украине

Компания "Юск Украина", которая развивает в Украине сеть магазинов датской компании JYSK Group, собирается начать работать с бизнес-клиентами и госзакупками в Украине.

Об этом заявил исполнительный директор JYSK Евгений Иваница, сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Успех b2b (бизнес к бизнесу – Delo.ua) направления компании в европейских странах вселяет надежду и насчет украинского рынка. Именно поэтому JYSK в Украине анонсирует открытие позиции b2b Sales Manager уже скоро. b2b Sales Manager будет отвечать за укрепление позиций JYSK как надежного партнера в сфере частных и государственных закупок", — рассказал Иваница.

Он добавил, что такое направление для компании является логичным, учитывая развитие рынка horeca (сегмент рынка, который предлагает услуги по проживанию, общественному питанию и развлечениям) и сферы услуг в Украине. Иваница уверен, что есть смысл развивать b2b в Украине, несмотря на пандемию.

"После новогодних праздников перейдем ближе к делу", — уточнил Иваница.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине как b2c (бизнес для потребителя) еще в 2004 году. По состоянию на конец ноября 2021 года в Украине работает 82 магазина Jysk, также компания развивает свой интернет-магазин.

В мире насчитывается более 2,9 тысячи магазинов JYSK в 51 стране. Большая часть магазинов компании находятся в Европе.

Напоминаем, что 5 сентября в Днепре компания JYSK в ТЦ "Новый континент" открыла первый в Украине магазин в формате XL.

В компании отмечают, что теперь возможностей для представления покупателям широкого ассортимента, особенно мебели для дома, сада или террасы в скандинавском стиле, будет еще больше.

В Украине уже больше года работает один из основных конкурентов JYSK — IKEA. При этом украинцы часто жалуются на нерасторопность сотрудников сервиса доставки IKEA, однако в компании уверяют, что отслеживают каждую жалобу и принимают меры.