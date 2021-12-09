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JYSK собирается начать работать с бизнес-клиентами и госзакупками в Украине
Компания "Юск Украина", которая развивает в Украине сеть магазинов датской компании JYSK Group, собирается начать работать с бизнес-клиентами и госзакупками в Украине.
Об этом заявил исполнительный директор JYSK Евгений Иваница, сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Он добавил, что такое направление для компании является логичным, учитывая развитие рынка horeca (сегмент рынка, который предлагает услуги по проживанию, общественному питанию и развлечениям) и сферы услуг в Украине. Иваница уверен, что есть смысл развивать b2b в Украине, несмотря на пандемию.
"После новогодних праздников перейдем ближе к делу", — уточнил Иваница.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сеть JYSK начала развиваться в Украине как b2c (бизнес для потребителя) еще в 2004 году. По состоянию на конец ноября 2021 года в Украине работает 82 магазина Jysk, также компания развивает свой интернет-магазин.
В мире насчитывается более 2,9 тысячи магазинов JYSK в 51 стране. Большая часть магазинов компании находятся в Европе.
Напоминаем, что 5 сентября в Днепре компания JYSK в ТЦ "Новый континент" открыла первый в Украине магазин в формате XL.
В компании отмечают, что теперь возможностей для представления покупателям широкого ассортимента, особенно мебели для дома, сада или террасы в скандинавском стиле, будет еще больше.
В Украине уже больше года работает один из основных конкурентов JYSK — IKEA. При этом украинцы часто жалуются на нерасторопность сотрудников сервиса доставки IKEA, однако в компании уверяют, что отслеживают каждую жалобу и принимают меры.