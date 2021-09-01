100-миллиардные долги за газ. Кабмин назначил ответственных за сверку счетов

Кабинет министров определил комиссию, которая будет заниматься верификацией и анализом долгов на рынке природного газа. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что закон №1639, который предусматривает осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ, уже подписан президентом и это должно помочь возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

"Реализация закона — это еще один шаг к оздоровлению финансового состояния ТКЭ и их модернизации. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих общинах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми. Кроме того, подписанный закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон. Для того чтобы процесс реструктуризации заработал как можно быстрее, Правительство одобрило положение о территориальных комиссиях, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов", — написал Шмыгаль.

Напомним, 14 июля Верховная Рада одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ — они превышают 100 млрд грн.

Напомним также, что к началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабмин на заседании 26 мая 2021 года поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил списать долги теплогенерирующих предприятий за газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что Верховная Рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе.

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